Peugeot Invest : l'actif net réévalué pénalisé par les changes et le recul de Stellantis

(AOF) - Peugeot Invest affiche un actif net réévalué de 157,9 euros par action au 30 juin 2025, en recul de 11,8 % dividende attaché. Il a reculé de 8,3 % hors effets de change. Outre les changes, l'actif net réévalué du holding représentant les intérêts de la famille Peugeot, a été pénalisé par la chute de 33% de Stellantis. Les Investissements ont, à taux de change constant, affiché une performance de +9,2 %, précise Peugeot Invest.

Jean-Charles Douin, directeur général de Peugeot Invest, a déclaré : " La mise en œuvre de notre nouveau cap d'investissement, plus ciblé et plus influent, ainsi que le renforcement de notre structure financière, nous permettent d'aborder l'avenir avec confiance et ambition ".

Le résultat net consolidé part du groupe s'élève à 121,5 millions d'euros au premier semestre 2025, contre un bénéfice de 228 millions d'euros au premier semestre 2024. " Cette évolution s'explique par la baisse des dividendes consolidés reçus qui se sont élevés à 177,1 millions d'euros, contre 368,6 millions d'euros au premier semestre 2024 et par la hausse des autres charges financières qui atteignent 76,3 millions d'euros liée à un impact change négatif suite à l'appréciation de l'euro face au dollar ", explique le holding.

Ces deux impacts ne sont pas compensés par les résultats sur cession et les revalorisations à la juste valeur des TIAP de 73,6 millions d'euros, contre -40,7 millions d'euros au premier semestre 2024.

Au 30 juin 2025, l'endettement net de Peugeot Invest s'établit à 339 millions d'euros, en repli de 212 millions d'euros par rapport aux 551 millions d'euros enregistrés fin 2024. La société a comptabilisé 322 millions d'euros de cessions et de distributions et investi 106 millions d'euros. Les lignes de crédit bancaires, non tirées, représentent un montant disponible de 935 millions, " offrant ainsi à Peugeot Invest une liquidité potentielle importante " ajoute le holding. Le ratio loan-to-value, l’équivalant du taux d’endettement, s'établit à 7,5 % au 30 juin 2025, contre 11 % fin 2024.

