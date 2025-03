Peugeot Invest cède la moitié de sa participation dans Spie

Conformément aux accords de gouvernance avec la société, Peugeot Invest ne siègera plus au conseil d'administration de Spie.

(AOF) - Peugeot Invest annonce le succès de la cession de 4 250 000 titres Spie , représentant environ 2,5% du capital de la société au 31 décembre 2024. Le placement a été réalisé par construction d’un livre d’ordre auprès d’investisseurs institutionnels, au prix de 38,8 euros par action, représentant un produit de cession équivalent à environ 164,9 millions d'euros. À l’issue du Placement, Peugeot Invest détient environ 2,5% du capital de Spie. Peugeot Invest est confiant dans les perspectives de Spie et restera ainsi exposée à la création de valeur future.

