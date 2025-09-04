information fournie par Reuters • 04/09/2025 à 07:38

Peugeot Invest cède avec succès 5,8% du capital de LISI

Peugeot Invest SA PEUG.PA :

* PEUGEOT INVEST CÈDE AVEC SUCCÈS 5,8% DU CAPITAL DE LISI

* LE SUCCÈS DE LA CESSION DE 2 700 000 ACTIONS LISI

* LE RÈGLEMENT-LIVRAISON DES ACTIONS INTERVIENDRA LE 8 SEPTEMBRE 2025

* S’EST ENGAGÉE À NE PAS CÉDER DE TITRES DURANT 120 JOURS APRÈS LE RÈGLEMENT-LIVRAISON

Texte original [https://tinyurl.com/3ypvbz4e] Pour plus de détails, cliquez sur PEUG.PA

(Rédaction de Gdansk)