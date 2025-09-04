Peugeot Invest SA PEUG.PA :
* PEUGEOT INVEST CÈDE AVEC SUCCÈS 5,8% DU CAPITAL DE LISI
* LE SUCCÈS DE LA CESSION DE 2 700 000 ACTIONS LISI
* LE RÈGLEMENT-LIVRAISON DES ACTIONS INTERVIENDRA LE 8 SEPTEMBRE 2025
* S’EST ENGAGÉE À NE PAS CÉDER DE TITRES DURANT 120 JOURS APRÈS LE RÈGLEMENT-LIVRAISON
Texte original [https://tinyurl.com/3ypvbz4e] Pour plus de détails, cliquez sur PEUG.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer