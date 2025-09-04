 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 689,99
-0,38%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Peugeot Invest cède 5,8% du capital de LISI pour 105 millions d'euros
information fournie par AOF 04/09/2025 à 08:55

(AOF) - Peugeot Invest a annoncé le succès de la cession de 2,7 millions d'actions LISI, représentant 5,8 % du capital, au prix de 39 euros par action pour un montant total d’environ 105 millions d'euros. Le placement a été réalisé par construction accélérée d’un livre d’ordres réservé aux investisseurs institutionnels. La holding, qui représente les intérêts de la famille Peugeot, précise que le règlement-livraison des actions interviendra le 8 septembre 2025.

Conformément à ses engagements, Peugeot Invest a initié depuis 2024 son désengagement graduel de la société et détient désormais moins de 5% du capital de la société.

À la suite de cette opération, Peugeot Invest présentera sa démission du conseil d'administration. La performance de l'investissement de Peugeot Invest représente un taux de rendement interne de +10% pendant près de 50 ans.

Peugeot Invest s'est engagée à ne pas céder de titres durant une période de 120 jours après le règlement-livraison du placement, sous réserve de certaines exceptions usuelles.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

LISI
40,1000 EUR Euronext Paris -8,66%
PEUGEOT INVEST
75,7000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank