Peugeot Invest cède 5,8% du capital de LISI pour 105 millions d'euros

(AOF) - Peugeot Invest a annoncé le succès de la cession de 2,7 millions d'actions LISI, représentant 5,8 % du capital, au prix de 39 euros par action pour un montant total d’environ 105 millions d'euros. Le placement a été réalisé par construction accélérée d’un livre d’ordres réservé aux investisseurs institutionnels. La holding, qui représente les intérêts de la famille Peugeot, précise que le règlement-livraison des actions interviendra le 8 septembre 2025.

Conformément à ses engagements, Peugeot Invest a initié depuis 2024 son désengagement graduel de la société et détient désormais moins de 5% du capital de la société.

À la suite de cette opération, Peugeot Invest présentera sa démission du conseil d'administration. La performance de l'investissement de Peugeot Invest représente un taux de rendement interne de +10% pendant près de 50 ans.

Peugeot Invest s'est engagée à ne pas céder de titres durant une période de 120 jours après le règlement-livraison du placement, sous réserve de certaines exceptions usuelles.