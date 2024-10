Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Peugeot: commandes ouvertes des E-3008 & E-5008 'Long Range' information fournie par Cercle Finance • 07/10/2024 à 10:02









(CercleFinance.com) - Peugeot annonce l'ouverture des commandes des versions ' Long Range ' des SUV électriques E-3008 et E-5008, offrant les meilleures autonomies de leur catégorie : 700 km pour l'E-3008 et 668 km pour l'E-5008 (cycle WLTP).



Grâce à leur batterie fabriquée en France, ces modèles visent à renforcer la position de Peugeot sur le marché des véhicules électriques.



Peugeot ambitionne de devenir leader des véhicules électriques en Europe avec une gamme de 12 modèles. Les versions ' Long Range ' sont disponibles en finitions Allure et GT.





