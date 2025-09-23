 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 909,78
+1,02%
Peugeot, Citroen, Opel... Stellantis rappelle des milliers de voitures hybrides pour risque d'incendie
23/09/2025 à 15:08

Le groupe automobile a identifié un "problème potentiel avec la batterie haute tension" de véhicules fabriqués entre 2019 et 2022. Sont concernés plusieurs SUV.

Le C5 Aircross fait partie des modèles concernés par la nouvelle campagne de rappel menée par Stellantis (illustration) ( AFP / FRED TANNEAU )

Le C5 Aircross fait partie des modèles concernés par la nouvelle campagne de rappel menée par Stellantis (illustration) ( AFP / FRED TANNEAU )

Les déboires se poursuivent. Toujours empétré dans les accidents industriels des moteurs Puretech et des airbags Takata, Stellantis a dû lancer une nouvelle campagne de rappel concernant des véhicules hybrides rechargeables de plusieurs grands constructeurs européens. En cause : la batterie haute tension qui équipe plusieurs modèles.

"Le véhicule peut avoir une batterie haute tension défectueuse, ce qui pourrait causer une surchauffe et provoquer l'incendie de la batterie ou du véhicule" , prévient ainsi le site RappelConso , sur lequel sont recensés les rappels de produits à l'échelle nationale.

Les modèles concernés par ce rappel sont les suivants : Citroën C5 Aircross, Peugeot 3008V2 et 508V2, DS7 Crossback et Opel Grandland X.

Relancer la machine

Fin juillet, le nouveau directeur général de Stellantis avait dressé le bilan d'un premier semestre 2025 "incroyablement difficile", plombé par les déboires industriels, avec une perte nette de 2,3 milliards d'euros. Le successeur de Carlos Tavares, Antonio Filosa, avait alors insisté sur la qualité des voitures comme priorité, ainsi que l'offensive dans les modèles à moteur hybride, dont le C5 Aircross, aujourd'hui visé par la campagne de rappel.

En France, l'usine Stellantis de Poissy sera par ailleurs à l'arrêt trois semaines en octobre et ses 2.000 salariés vont être mis au chômage partiel et en congés, en raison d'un "marché difficile en Europe", a confirmé le groupe lundi 22 septembre.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

STELLANTIS
8,468 EUR MIL +2,94%

    Apres PureTech, AdBlue et Takata, Stellantis continue sur sa lancée.
    Il n’est pas certain que ça relance les ventes.
    D’autant qu’en plus, lorsqu’on leur commande un véhicule, Stellantis n’est meme pas fichu de le livrer dans les délais …
    Est-ce mieux ailleurs ? Pas sûr….

