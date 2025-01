Christophe Boucher relève que les rendements à long terme aux États-Unis augmentent et que ce mouvement se répercute sur les autres grandes économies.

"Ces chiffres confirment qu'il est peu probable que la Fed réduise ses taux au premier trimestre 2025. La Fed a commis une erreur il y a quelques mois en se focalisant trop sur le marché du travail. A ce stade, le risque d'inflation est plus important que le risque d'effondrement du marché du travail", poursuit-il.

(AOF) - "L'augmentation de la masse salariale non agricole a dépassé les attentes, et le taux de chômage est descendu en dessous des estimations. Il convient de noter que ce sont les services qui sont à l'origine de cette hausse, les emplois manufacturiers ayant diminué", précise Christophe Boucher, directeur des investissements d'ABN Amro Investment Solutions, après la publication, vendredi, du rapport sur l'emploi américain en décembre.

"Peu probable que la Fed réduise ses taux au premier trimestre 2025" (ABN Amro IS)

