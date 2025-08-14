 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 842,42
+0,48%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Peu d'espoir de compromis sur le traité contre la pollution plastique
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 12:07

par Olivia Le Poidevin et Emma Farge

Les négociations sur un traité international de lutte contre la pollution plastique, qui entrent dans leur dernière journée ce jeudi à Genève, risquent d'échouer faute de compromis au lendemain du rejet massif d'un texte de synthèse jugé trop peu ambitieux par une majorité de pays et d'ONG.

Des Etats comme la France, le Panama, le Kenya ou le Royaume-Uni ont déploré que des articles consacrés à la lutte contre la pollution à toutes les étapes de vie des produits, de la production des polymères à la gestion des déchets, ainsi qu'à l'impact du plastique sur la santé, aient tout bonnement été supprimés de cette base de négociation.

Face à eux, les pays producteurs d'hydrocarbures comme les Etats-Unis ou l'Arabie saoudite s'opposent à toute mesure contraignante de réduction du volume de production de plastique vierge, dérivé du pétrole, du charbon et du gaz, préférant insister sur les questions de recyclage et de gestion des déchets.

"Il semble peu probable que tous les pays parviennent à surmonter leurs divergences", estime Zaynab Sadan, du Fonds mondial pour la nature (WWF) tout en relevant que les négociateurs n'ont "jamais été aussi loin" dans les discussions visant à conclure un accord.

Ces négociations de Genève, qui ont débuté le 4 août dernier et où sont réunis un millier de délégués dont les représentants de 184 pays, sont considérées comme celles de la dernière chance après trois ans de pourparlers et l'échec du précédent cycle de discussions fin 2024 à Busan, en Corée du Sud.

La Norvège, qui copréside la Coalition de haute ambition rassemblant des dizaines de pays favorables à un traité global et juridiquement contraignant, n'avait pas renoncé à un compromis à quelques heures de l'échéance.

"Nous sommes prêts à discuter de tous les articles (...) pour pouvoir créer un ensemble suffisamment bon pour tout le monde," a déclaré le ministre norvégien du Climat et de l'Environnement, Andreas Bjelland Eriksen.

Le député colombien Juan Carlos Loazada, dont le pays lutte pour un texte ambitieux, a quant à lui dit préférer voir les négociations échouer plutôt que de déboucher sur un accord au rabais.

L'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) estime que sans intervention, la production de plastique dans le monde devrait tripler d'ici 2060, entraînant des conséquences d'autant plus néfastes pour les océans, la santé publique ou le changement climatique.

(Reportage Olivia Le Poidevin et Emma Farge à Genève, avec Alexander Marrow à Londres ; Jean-Stéphane Brosse pour la version française ; édité par Augustin Turpin)

Environnement

Valeurs associées

UNILEVER
4 503,500 GBX LSE -1,46%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Image captée sur un écran d'ordinateur du premier épisode, sur YouTube, de "FB Direct", du Premier ministre François Bayrou, le 5 août 2025, à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )
    "FB Direct", suite: Bayrou en appelle aux "questions" et aux "suggestions" des Français pour le budget
    information fournie par AFP 14.08.2025 13:15 

    François Bayrou a lancé jeudi la "deuxième étape" de son entreprise de "communication directe" pour convaincre du bien-fondé de son plan budgétaire, et appelé les Français à participer en écrivant directement au Premier ministre ou via l'application gouvernementale ... Lire la suite

  • De la fumée s'élève à la suite d'une frappe israélienne, à Khan Younis.
    La ville de Gaza visée par de nouvelles frappes israéliennes
    information fournie par Reuters 14.08.2025 13:05 

    par Nidal al-Mughrabi La ville de Gaza a été la cible de nouvelles frappes israéliennes dans la nuit de mercredi à jeudi qui ont fait onze morts au moins, selon les autorités de santé locales. En Egypte, le Hamas a informé les médiateurs qu'il était prêt à reprendre ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 14.08.2025 12:44 

    (Actualisé avec contrats à terme sur indices, Deere & Co, Kodiak Sciences, cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,02% pour le Dow Jones

  • Entrée du NYSE Wall Street à New York, États-Unis
    Wall Street vue sans direction, prudence avant le sommet Trump-Poutine
    information fournie par Reuters 14.08.2025 12:38 

    par Mara Vilcu Wall Street est attendue sans direction jeudi et les Bourses européennes sont en ordre dispersé à mi-séance, à la veille du sommet crucial entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine qui pourrait aboutir à un ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank