Pétrole WTI : replonge sous les 61$ au plus bas depuis le 1er juin.
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 17:31
Le plancher des 60,3E du 30 mai n'est plus très loin, la cassure des 61,4$ préfigure un retracement de la zone de soutien des 57$ et potentiellement du support des 56$ testé les 9 avril en intraday puis les 4 et mai dernier.
