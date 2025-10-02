 Aller au contenu principal
Pétrole WTI : replonge sous les 61$ au plus bas depuis le 1er juin.
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 17:31

Le WTI replonge sous les 61$ (-1,4% vers 60,9$) sur le NYMEX, en amont de la réunion de l'OPEP, et se retrouve à son plus faible niveau depuis le 1er juin.
Le plancher des 60,3E du 30 mai n'est plus très loin, la cassure des 61,4$ préfigure un retracement de la zone de soutien des 57$ et potentiellement du support des 56$ testé les 9 avril en intraday puis les 4 et mai dernier.

