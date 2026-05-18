Pétrole, taux, Chine : les marchés européens sous pression

Les principales places boursières européennes sont dans le rouge ce matin, pénalisées par la remontée des taux et la tension persistante sur les prix du pétrole. A Paris, le secteur du luxe subit des dégagements avec notamment -2,5% pour Kering, -2,1% pour LVMH ou encore -1,9% pour Hermès.

Le CAC 40 cède plus de 1% ce matin, autour des 7 870 points, plombé par le repli du luxe mais aussi par Saint-Gobain (-2,7%) et Stellantis (-2,5%). Cette même dynamique n'épargne pas les autres places boursières : Francfort lâche 0,5% tandis que Londres limite la casse avec -0,1%. Les marchés doivent toujours composer avec l'absence d'avancées en Iran (le détroit d'Ormuz est toujours congestionné) et la flambée des cours du pétrole, avec un Brent autour des 110 USD le baril.

Dans ce contexte économique tendu, les taux obligataires grimpent avec un rendement de l'OAT à 10 ans qui atteint 3,97% ( 2,5 points), tandis que le Bund de même échéance évolue à 3,17% ( 2,5 points également). Aux Etats-Unis, les US T-Bonds atteignent 4,60%, un taux qui ressemble à un coup de semonce adressé à Kevin Warsh, le nouveau président de la Fed, dont la nomination vient d'être validée par le Sénat.

Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM, se veut néanmoins rassurant et met en avant la liquidité abondante sur le marché, avec une masse monétaire mondiale en hausse d'environ 11% en rythme annuel. "Avec un tel niveau de liquidité entrant dans l'économie et les marchés financiers, la probabilité d'une récession ou d'une crise financière est presque nulle", assure le spécialiste.

Le marché digère la déception du sommet de Pékin

Les marchés restent aussi sur leur faim après un sommet Trump-Xi finalement décevant, même s'il a été présenté par la Maison-Blanche comme "l'une des avancées diplomatiques les plus importantes de ces dernières années". Washington a surtout mis en avant la vente de 200 avions Boeing - une commande pouvant atteindre 750 appareils - la présentant comme "une victoire majeure pour l'industrie et les travailleurs américains", faisant mine d'ignorer que les analystes tablaient sur la signature d'un méga-contrat de 500 ventes.

"Notre voyage en Chine a été un franc succès et nous avons atteint notre objectif principal : rouvrir le marché chinois aux commandes d'avions Boeing", a indiqué Boeing à Zonebourse. Le titre de l'avionneur a néanmoins abandonné plus de 8% au cours des deux dernières séances.

Quant à la Chine, les analystes de Commerzbank indiquent que son économie a nettement perdu de son élan après un premier trimestre solide. Ils pointent notamment la faiblesse persistante de la demande intérieure et les pressions sur les coûts industriels.

Pékin a d'ailleurs annoncé ce matin un ralentissement généralisé de son activité en avril, avec une production industrielle en hausse limitée à 4,1% sur un an, son rythme le plus faible depuis près de 3 ans.

Les valeurs en mouvement

Dans le reste de l'actualité des marchés, Publicis Groupe signe la plus forte progression du CAC 40 ( 4,1%) après avoir conclu un accord en vue d'acquérir LiveRamp, une plateforme mondiale de collaboration de données.

Pierre & Vacances (-1,6%) a annoncé vendredi avoir porté plainte après une fuite de données portant sur 1,6 million de réservations. L'incident concerne la plateforme La France du Nord au Sud, filiale de sa marque Maeva.

Ryanair (-3,3%) a publié un bénéfice après impôts de 2,26 milliards d'euros pour son exercice clos fin mars, contre 1,61 milliard d'euros un an plus tôt, dépassant légèrement le consensus des analystes fixé à 2,20 milliards d'euros.

Enfin, Novartis (-0,2%) annonce de nouvelles données positives issues de PSMAddition pour son Pluvicto combiné à un traitement standard (standard of care ou SoC) dans le cancer de la prostate métastatique sensible à l'hormonothérapie (mHSPC) positif à PSMA.

Ce soir, les marchés prendront connaissance des résultats d'exploitation d'ADP mais aussi des résultats de Nacon et Bigben.

En attendant, l'euro grappille 0,1% face au billet vert, autour de 1,163 USD.