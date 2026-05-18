"Protéger l'intérêt national" face à la Chine : l'Australie ordonne à des actionnaires d'un producteur de terres rares de vendre leurs parts

Le Trésorier d'Australie, Jim Chalmers, à Washington, le 16 avril 2026. ( AFP / KENT NISHIMURA )

Ces dernières années, des investisseurs chinois ont cherché à prendre des participations importantes dans l'entreprise Northern Minerals, basée en Australie.

Objectif : protéger ce secteur stratégique des influences extérieures. Ce lundi 18 mai, l'Australie a ordonné à un groupe d'actionnaires du producteur de terres rares australien Northern Minerals de céder leurs parts.

Northern Minerals cherche à remettre en cause la domination de la Chine dans la production de dysprosium, un minerai de terres rares utilisé pour fabriquer des aimants permanents entrant dans la composition des véhicules électriques. Des investisseurs chinois ont ces dernières années cherché à prendre des participations importantes dans cette entreprise basée en Australie. Le gouvernement australien avait déjà utilisé en 2024 une loi sur les investissements étrangers pour forcer un autre groupe d'investisseurs lié à la Chine à céder leurs participations. Craignant une prise de contrôle, l'entreprise s'est ensuite elle-même soumise à l'examen de la commission australienne chargée d'évaluer les investissements étrangers en novembre 2025. Depuis, le gouvernement suit de près la situation.

La Chine détient parmi les plus grandes réserves mondiales de terres rares

"Nous appliquons un cadre ferme et non discriminatoire pour les investissements étrangers et nous prendrons d'autres mesures si nécessaire afin de protéger notre intérêt national dans cette affaire", a déclaré le Trésorier d'Australie, Jim Chalmers, dans un communiqué. Six actionnaires de Northern Minerals doivent désormais vendre leurs parts. Trois d'entre eux sont enregistrés en Chine, deux à Hong Kong et l'un a une adresse dans les îles Vierges britanniques. Dans cette liste se trouvent Vastness Investment Group, basé à Pékin, et Qogir Trading and Service Company, basée à Hong Kong, qui détiennent respectivement plus de 6% et près de 5% de Northern Minerals. Vastness avait tenté en début d'année de remplacer le président de l'entreprise, avant de se rétracter. Northern Minerals a indiqué examiner "les nouvelles directives en matière de vente et fera une nouvelle annonce dès qu'elle aura terminé".

La Chine détient parmi les plus grandes réserves mondiales de terres rares et est l'un des rares pays capables de les raffiner à l'échelle industrielle. Plusieurs nations cherchent à se détacher de Pékin avec des ressources alternatives. Les Etats-Unis ont ainsi signé en octobre un accord visant à faciliter l'accès aux gisements australiens de terres rares et de minerais critiques. Northern Minerals figurait parmi les entreprises australiennes mises en avant dans le cadre de cet accord. L'entreprise détient les droits d'un important gisement de dysprosium australien et se présente comme une "source alternative fiable" à la "production venant de Chine". Aujourd'hui, près de 99% de la production mondiale de dysprosium provient de Chine, selon la société.