Pétrole : l'Opep vise une croissance robuste de la demande mondiale d'ici 2025

"Les voyages en avion vont continuer à se développer, en raison de l'augmentation du trafic international et national. Les besoins en essence continueront à être soutenus par l'augmentation constante de la mobilité routière dans les principaux pays consommateurs, tels que la Chine, le Moyen-Orient, l'Inde et les États-Unis", annonce aussi l'Opep.

(AOF) - Dans son rapport mensuel de janvier, l'Opep explique que "la demande mondiale de pétrole en 2025 devrait connaître une croissance robuste de 1,8 million de barils par jour, en glissement annuel, soutenue par la poursuite d'une activité économique solide en Chine et par une croissance ferme attendue dans d'autres pays non membres de l'OCDE. Cette croissance pour 2025 sera inférieure à la demande mondiale de pétrole pour 2024 : 2,2 million de barils par jour.

Pétrole et parapétrolier

