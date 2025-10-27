Pétrole brut américain-Les qualités de brut restent globalement fermes après une période volatile de reconduction des contrats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les qualités de brut américaines échangées physiquement se sont renforcées lundi, premier jour de livraison pour décembre, ont indiqué les négociants, après une période volatile de reconduction des contrats.

Le WTI Midland a gagné 35 cents, tandis que le WTI à East Houston, également connu sous le nom de MEH, a augmenté de 25 cents.

Les négociants utilisent la période de reconduction des contrats de trois jours pour ajuster leurs programmes d'approvisionnement en brut, équilibrer leurs positions et compenser leurs expositions suite à l'expiration du contrat à terme sur le brut américain.

L'écart entre les contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate et la référence mondiale Brent s'est réduit, mais est resté suffisamment important pour encourager les exportations.

Du côté de l'offre, les huit pays de l'OPEP+ penchent en faveur d'une nouvelle augmentation modeste de la production de pétrole pour décembre lors de leur réunion de dimanche, l'Arabie saoudite cherchant à récupérer des parts de marché, selon quatre sources au fait des discussions. L'Irak, le plus grand surproducteur du groupe de l'OPEP, a entamé des négociations sur la taille de son quota dans le cadre de sa capacité disponible de 5,5 millions de barils par jour, a déclaré le ministre du pétrole Hayan Abdel-Ghani lors d'une conférence pétrolière lundi.

Dans le domaine du raffinage, les raffineurs américains devraient mettre hors service environ 981 000 barils par jour au cours de la semaine se terminant le 31 octobre, augmentant ainsi la capacité de raffinage disponible de 111 000 bpj, a déclaré lundi la société de recherche IIR Energy.

* Le Light Louisiana Sweet pour livraison en novembre a baissé de 23 cents pour atteindre le point médian d'une prime de 1,40 dollar et a fait l'objet d'offres d'achat et de vente entre une prime de 1,20 et 1,60 dollar le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain

* Le Mars Sour a baissé de 35 cents pour atteindre le point médian d'une décote de 75 cents et a fait l'objet d'offres d'achat et de vente entre une décote de 50 cents et de 1,00 dollar le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain

* Le WTI Midland s'est raffermi de 35 cents pour atteindre le point médian d'une prime de 60 cents et a fait l'objet d'offres d'achat et de vente entre 40 cents et 80 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain

CLc1

* Le West Texas Sour s'est raffermi de 20 cents pour atteindre le point médian d'une décote de 25 cents et a fait l'objet d'offres d'achat et de vente entre une décote de 50 cents et la parité avec les contrats à terme sur le pétrole brut américain.

* Le WTI à East Houston, également connu sous le nom de MEH, s'est négocié entre une prime de 75 cents et 1,15 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 .

* Les contrats à terme ICE Brent décembre LCOc1 ont baissé de 32 cents pour s'établir à 65,62 dollars le baril lundi.

* Les contrats à terme WTI décembre CLc1 ont perdu 19 cents pour s'établir à 61,31 dollars le baril lundi.

* L'écart entre le Brent et le WTI s'est réduit de 12 cents pour s'établir à moins 4,32 dollars, après avoir atteint un maximum de moins 4,30 dollars et un minimum de moins 4,46 dollars.