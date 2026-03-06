Pétrole brut américain-Les prix augmentent alors que l'aggravation de la guerre en Iran resserre l'offre mondiale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les prix ont augmenté vendredi, selon les négociants, alors que la guerre en Iran continue de s'étendre au Moyen-Orient et perturbe les flux d'énergie et les approvisionnements.

Le Koweït a commencé à réduire la production de certains champs pétroliers après avoir manqué d'espace pour stocker son brut, a rapporté le Wall Street Journal vendredi, citant des personnes familières avec le sujet.

L'Arabie saoudite et d'autres producteurs du Golfe - les Émirats arabes unis, le Koweït et l'Irak - ont interrompu les expéditions par le détroit d'Ormuz depuis samedi, après que les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran et que Téhéran a riposté par des frappes de drones et de missiles.

Les raffineurs de pétrole américains devraient avoir une capacité de 1,24 million de barils par jour hors ligne au cours de la semaine se terminant le 6 mars, augmentant ainsi la capacité de raffinage disponible de 61 000 bpj, a déclaré vendredi la société de recherche IIR Energy. La capacité hors ligne devrait tomber à 1,2 million de barils par jour au cours de la semaine se terminant le 13 mars, selon IIR.

Les entreprises énergétiques américaines ont ajouté cette semaine des plates-formes de forage de pétrole et de gaz naturel pour la première fois en quatre semaines, a déclaré la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi de vendredi.

Baker Hughes a indiqué que le nombre d'appareils de forage pétrolier a augmenté de quatre pour atteindre 411 cette semaine, son niveau le plus élevé depuis début février, tandis que le nombre d'appareils de forage gazier a diminué de deux pour atteindre 132, son niveau le plus bas depuis début février.

* Le Light Louisiana Sweet pour livraison en avril a augmenté de 3 dollars pour atteindre le point médian d'une prime de 8,50 dollars et a fait l'objet d'offres d'achat et de vente entre une prime de 5,00 et 12,00 dollars le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Le Mars Sour a augmenté de 4 $ pour atteindre le point médian d'une prime de 11 $ et a fait l'objet d'offres d'achat et de vente entre une prime de 10,90 $ et 11,10 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Le WTI Midland a augmenté de 25 cents pour atteindre le point médian d'une prime de 1,50 $ et a fait l'objet d'offres d'achat et de vente entre 1,40 $ et 1,60 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain CLc1

* Le West Texas Sour a augmenté de 1,55 $ au point médian d'une prime de 1,50 $ et a fait l'objet d'offres d'achat et de vente entre 1,40 $ et 1,60 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain CLc1

* Le WTI à East Houston, également connu sous le nom de MEH, s'est négocié entre une prime de 2,30 $ et 2,50 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Les contrats à terme ICE Brent mai LCOc1 ont augmenté de 7,28 dollars pour s'établir à 92,69 dollars.

* Les contrats à terme sur le brut WTI d'avril CLc1 ont augmenté de 9,89 $ pour s'établir à 90,90 $.

* L'écart entre le Brent et le WTI s'est réduit de 1,69 $ pour s'établir à moins 5,08 $, après avoir atteint un maximum de moins 4,93 $ et un minimum de moins 6,98 $.