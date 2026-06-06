Pétrole brut américain-Cotations mitigées alors que le nombre de plateformes pétrolières augmente et que la demande des raffineries progresse légèrement

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Selon les opérateurs, les cotations ont été mitigées vendredi, le nombre de plateformes pétrolières aux États-Unis ayant augmenté alors que la demande des raffineries nationales était également en hausse.

Les entreprises énergétiques américaines ont ajouté des plateformes cette semaine pour la septième semaine consécutive, pour la première fois depuis mai 2022, a indiqué vendredi la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi.

Baker Hughes a indiqué que le nombre de plateformes pétrolières avait augmenté de deux pour atteindre 431 cette semaine, le niveau le plus élevé depuis juin 2025.

Les raffineurs de pétrole américains devraient mettre hors service environ 138 000 barils par jour de capacité au cours de la semaine se terminant le 5 juin, ce qui augmentera la capacité de raffinage disponible de 99 000 b/j par rapport à la semaine précédente, a déclaré vendredi la société de recherche IIR Energy.

Au cours de la semaine suivante, se terminant le 12 juin, la capacité hors service devrait passer à 144 000 barils par jour, a indiqué IIR. Les stocks de pétrole brut à Cushing , dans l'Oklahoma, ont diminué de 500 000 barils entre le 29 mai et le 2 juin, selon le fournisseur de données sur le stockage de pétrole AlphaBBL, qui utilise des drones, des avions et des satellites pour mesurer et estimer les stocks de pétrole.

La guerre en Iran a entraîné une réduction massive des stocks de brut.

* Le Light Louisiana Sweet pour livraison en juillet a augmenté de 13 cents pour atteindre un prix médian de 2,63 $ de prime et s'échangeait entre 2,25 $ et 3,00 $ de prime par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Le Mars Sour est resté stable à un prix médian de 3,25 $ de prime et s'échangeait entre 3,15 $ et 3,35 $ de prime par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain

CLc1

* Le WTI Midland est resté stable à un prix médian de 60 cents de prime et s'échangeait entre 50 et 70 cents de prime par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain

CLc1

* Le West Texas Sour a progressé de 25 cents pour atteindre un prix moyen de 2,15 $ de décote et s'échangeait entre 2,25 $ et 2,05 $ de décote par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Le WTI à East Houston, également connu sous le nom de MEH, s'est négocié avec une prime comprise entre 70 et 90 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain

CLc1

* Les contrats à terme ICE Brent pour août LCOc1 ont chuté de 1,94 $ pour s'établir à 93,09 $ le baril vendredi.

* Les contrats à terme sur le WTI de juillet CLc1 ont chuté de 2,5 $ pour clôturer à 90,54 $ le baril vendredi.

* L'écart entre le Brent et le WTI s'est creusé de 13 cents pour s'établir à -5,16 $, après avoir atteint un plus haut à -4,81 $ et un plus bas à -5,45 $