Pétrole brut américain au comptant-Des résultats mitigés alors que l'Iran interdit le passage des pétroliers dans le détroit d'Ormuz et que les États-Unis augmentent le nombre de leurs plateformes de forage

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Les cours du brut américain ont affiché une évolution mitigée vendredi, après que l’Iran a empêché des navires de quitter le détroit d’Ormuz et que les , aux États-Unis, ont augmenté le nombre de leurs plateformes pétrolières.

Baker Hughes a indiqué vendredi, dans son rapport très suivi , que le nombre de plateformes pétrolières avait augmenté d'une unité pour atteindre 451 cette semaine. Le nombre de plateformes est un indicateur avancé de la production future.

Les opérateurs ont également pris connaissance des données publiées par l’Energy Information Administration, selon lesquelles la production américaine de pétrole brut a baissé d’environ 2 % en mai, tandis que les exportations ont continué d’atteindre des niveaux records pour le deuxième mois consécutif.

Par ailleurs, les Gardiens de la Révolution iraniens ont empêché deux pétroliers de transiter par le détroit d’Ormuz, tandis que quatre autres ont changé de cap, a rapporté l’agence de presse Fars.

Toutefois, deux très grands pétroliers transportant du pétrole chargé depuis le Golfe ont quitté le détroit vendredi, même si le trafic dans cette voie navigable est resté clairsemé, selon les données de suivi des navires fournies par Kpler. Vingt-neuf navires de transport de matières premières ont traversé le détroit de Bab el-Mandeb jeudi.

Les prix des mélanges "Mars" et "West Texas Sour" de la côte du Golfe ont subi des pressions après que les primes au comptant des qualités de brut concurrentes du Moyen-Orient, Oman et Murban, ont chuté vendredi.

Les données publiées vendredi par IIR Energy suggèrent toutefois que la consommation de brut américain pourrait s'accélérer, la capacité de raffinage hors service devant tomber à 103.000 barils par jour (bpd) au cours de la semaine se terminant le 7 août.

* Le Light Louisiana Sweet pour livraison en septembre est resté inchangé à un prix médian de 1,85 dollar de prime et s’échangeait entre 1,65 dollar et 2,05 dollars de prime par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain

CLc1 ​

* Le Mars Sour a reculé de 15 cents pour s’établir à un point médian de 1 dollar de décote et s’échangeait entre 1,20 dollar et 80 cents de décote par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 ​

* Le WTI Midland s'est raffermi de 20 cents pour atteindre un point médian de 60 cents de prime et s'échangeait entre 40 et 80 cents de prime par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 ​

* Le West Texas Sour a reculé de 5 cents pour s'établir à un point médian de décote de 1,65 dollar et s'échangeait entre 2,40 dollars et 90 cents de décote le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Le WTI à East Houston, également connu sous le nom de MEH, s'est négocié avec une prime comprise entre 90 cents et 1,30 dollar le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Les contrats à terme sur le Brent de septembre sur l'ICE

LCOc1 ont progressé de 1,09 dollar pour clôturer à 90,12 dollars le baril vendredi.

* Les contrats à terme sur le WTI de septembre CLc1 ont progressé de 1,08 dollar pour clôturer à 84,67 dollars le baril vendredi.

* L'écart Brent/WTI s'est resserré de 17 cents pour s'établir à -5,27 dollars à la dernière cotation, après avoir atteint un plus haut de -5,27 dollars et un plus bas de -5,27 dollars.