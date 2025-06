Pétrole 'Brent' : soulève la résistance des 68$ information fournie par Cercle Finance • 11/06/2025 à 16:48









(CercleFinance.com) - Le pétrole 'Brent' accélère à la hausse et soulève la résistance des 68$: ce n'est pas tant la vigueur de la demande que la faiblesse du Dollar qui font se décanter la situation.

Le 'Brent' soulève la résistance des 68$ et peut viser l'ex-plancher des 69,25$ du 10 mars... mais avec la validation d'un scénario de rebond en 'tasse avec anse' (au-delà de 68,4$), l'objectif pourrait être le comblement du 'gap' des 74,3E du 2 avril.





