Petrofac inquiète les investisseurs sur sa dette et dévisse à Londres

Le groupe britannique de services pétroliers et énergétiques Petrofac, dont les finances inquiètent les investisseurs, chutait de plus de 28% vendredi matin à Londres après avoir annoncé que des discussions avec ses créanciers pourraient aboutir à "l'échange d'une proportion importante de dette contre des capitaux propres".

Le groupe est aussi "en discussion avec des investisseurs potentiels et certains actionnaires majeurs concernant d'éventuels investissements supplémentaires (...) et reste en négociations avec des acheteurs potentiels concernant la vente d'actifs non essentiels", selon un communiqué.

Le titre de Petrofac à la Bourse de Londres plongeait de 28,51% à 23,82 pence vendredi vers 09H00 GMT. Le titre a perdu les trois quarts de sa valeur ces trois dernières années, une période marquée aussi par une amende fin 2021 pour corruption sur des contrats au Moyen-Orient.

Pour autant, l'entreprise rappelle avoir un carnet de commande de 8 milliards de dollars et indique vouloir "garantir que Petrofac dispose de la structure de capital et des liquidités appropriées" pour y faire face.

Petrofac avait notamment été sélectionné aux côtés du japonais Hitachi Energy il y a un peu plus d'un an par le néerlandais TenneT pour un accord cadre à 13 milliards d'euros dans l'éolien, dans lequel il s'est déjà vu attribuer, depuis, deux contrats.