Petrobras obtient le feu vert pour forer près de l'embouchure de l'Amazone

(Ajout des remarques d'un groupe environnemental aux paragraphes 5 et 7, et du ministre brésilien des mines et de l'énergie au paragraphe 11) par Isabel Teles et Marta Nogueira

L'agence environnementale brésilienne Ibama a autorisé la compagnie pétrolière publique Petrobras PETR3.SA à mener des recherches exploratoires en forant des puits dans la région de Foz do Amazonas, près de l'embouchure de l'Amazone, a déclaré la compagnie dans un communiqué lundi.

Le forage devrait commencer immédiatement et durer environ cinq mois, a précisé Petrobras, ajoutant que pour le moment, il n'y aura pas de production de pétrole.

La zone, située en eaux profondes au large de l'État amazonien d'Amapa, est considérée comme la frontière pétrolière la plus prometteuse de Petrobras, partageant la géologie avec la Guyane voisine, où Exxon Mobil XOM.N développe d'immenses gisements.

Petrobras vise à obtenir davantage d'informations géologiques grâce à la recherche exploratoire et à évaluer s'il y a du pétrole et du gaz dans la région à l'échelle commerciale, a déclaré l'entreprise.

Observatorio do Clima, un réseau brésilien d'organisations environnementales, a déclaré dans un communiqué que cette licence constituait un "sabotage" du sommet mondial sur le climat COP30 , que le Brésil accueillera le mois prochain dans la ville amazonienne de Belem .

Lors de la COP30, le Brésil devrait exhorter la communauté internationale à accélérer la transition vers l'abandon des combustibles fossiles. Toutefois, le contraste entre les politiques énergétiques du pays et ses ambitions en matière de climat a suscité de vives critiques de la part des défenseurs de l'environnement.

Le réseau a qualifié la décision de "désastreuse" et a déclaré que les mouvements sociaux iraient devant les tribunaux "pour dénoncer les illégalités et les défauts techniques dans le processus d'octroi de la licence, ce qui pourrait rendre la licence nulle et non avenue".

Dans le cadre de son offre de forage dans la région écologiquement sensible, Petrobras a effectué un test d'intervention d'urgence en août afin d'évaluer son état de préparation.

Le mois dernier, des documents ont montré que Petrobras avait échoué à une partie du test et qu'il lui avait été demandé de soumettre à nouveau son plan de sauvetage des animaux.

Dans sa déclaration de lundi, Petrobras a indiqué qu'elle avait satisfait aux exigences établies par l'Ibama et qu'elle "respectait pleinement le processus d'autorisation environnementale".

Le ministre brésilien des mines et de l'énergie, Alexandre Silveira, a déclaré dans une note qu'une défense technique avait été mise en place pour s'assurer que l'exploration était menée dans le respect de l'environnement, "conformément aux normes internationales les plus strictes".

Magda Chambriard, directrice générale de Petrobras, a célébré l'octroi de la licence dans un communiqué de presse, la qualifiant de "réussite pour la société brésilienne".

"Nous espérons obtenir d'excellents résultats dans cette recherche et prouver l'existence de pétrole dans la partie brésilienne de cette nouvelle frontière énergétique mondiale", a-t-elle déclaré.