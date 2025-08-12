PetMed Express s'effondre après la démission de sa directrice générale et de sa directrice financière

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
12 août - ** Les actions du distributeur de médicaments pour animaux PetMed Express PETS.O chutent de 13,7 % à 2,69 $ après le marché
** La société annonce que Sandra Campos, directrice générale, et Robyn D'Elia, directrice financière, ont démissionné de leur poste et de leur emploi au sein de la société
** Leslie Campbell, présidente du conseil d'administration, a assumé le rôle de directrice générale par intérim et Douglas Krulik, directeur de la comptabilité de la société, a assumé le rôle de directeur financier par intérim
** PETS déclare avoir entamé une recherche pour trouver une nouvelle directrice générale et un nouveau directeur financier
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 35 % depuis le début de l'année
