Petmed Express Inc devrait afficher une perte de 49 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Petmed Express Inc PETS.OQ PETS.O devrait publier ses résultats le 13 août (estimés) pour la période se terminant le 31 mars 2025

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Petmed Express Inc est une perte de 49 cents par action.

* Le seul avis d'analyste disponible sur les actions est "vendre".

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de cours médian à 12 mois de Wall Street pour Petmed Express Inc est de 3,00 $, soit environ 2 % de moins que le dernier cours de clôture de 3,06 $

11 août