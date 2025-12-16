PetMed bondit après l'offre de rachat de 89 millions de dollars de Cardone Ventures

16 décembre - ** Les actions de la société de pharmacie pour animaux de compagnie PetMed Express PETS.O augmentent de 30 % pour atteindre 3,73 dollars

** Cardone Ventures, soutenu par l'investisseur milliardaire Grant Cardone, a offert d'acheter PetMed Express pour 4,25 $/action en espèces, évaluant la société à environ 89 millions de dollars

** La proposition, non sollicitée et non contraignante, a été envoyée au conseil d'administration de PetMed et n'inclut aucune condition de financement, a déclaré Cardone

** Il n'y a aucune certitude que l'offre aboutisse à un accord - Cardone

** L'action a baissé de 25 % depuis le début de l'année