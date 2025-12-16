 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

PetMed bondit après l'offre de rachat de 89 millions de dollars de Cardone Ventures
information fournie par Reuters 16/12/2025 à 18:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 décembre - ** Les actions de la société de pharmacie pour animaux de compagnie PetMed Express PETS.O augmentent de 30 % pour atteindre 3,73 dollars

** Cardone Ventures, soutenu par l'investisseur milliardaire Grant Cardone, a offert d'acheter PetMed Express pour 4,25 $/action en espèces, évaluant la société à environ 89 millions de dollars

** La proposition, non sollicitée et non contraignante, a été envoyée au conseil d'administration de PetMed et n'inclut aucune condition de financement, a déclaré Cardone

** Il n'y a aucune certitude que l'offre aboutisse à un accord - Cardone

** L'action a baissé de 25 % depuis le début de l'année

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

PETMED EXPRESS
3,6198 USD NASDAQ +26,13%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank