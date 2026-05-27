Petits rebonds attendus en Europe

Au lendemain de nets replis, pour la plupart des grands indices européens, la tendance devrait être au rebond ce matin à l'ouverture. Selon les futures sur indices, le CAC 40 devrait débuter la journée en hausse de 0,40%, et le DAX 40 à Francfort est attendu en hausse de 0,30%.

Hier aux Etats-Unis, à l'exception du Dow Jones (-0,23%), le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont progressé respectivement de 0,61 et 1,19%, battant de nouveaux records, et toujours portés par la frénésie qui entoure le secteur de l'IA. Micron Technology a par exemple flamé de 19,29%, et a pour la première fois de son histoire dépassé les 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Pour revenir en Europe et en ce qui concerne la guerre au Moyen-Orient, l'armée israélienne continue de s'attaquer au Liban et prévoit une extension de ses opérations terrestres. Du côté de l'Iran, les autorités ont annoncé avoir pris des premières mesures afin de rétablir internet après une coupure de près de trois mois.

Aucune nouvelle frappe des Etats-Unis sur la République islamique n'a pour l'instant été signalée, ce qui peut expliquer la légère détente observée du côté des matières premières. A New York, le WTI cède 1,45%, à 91,93 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord recule de 1,38%, à 97,95 dollars.

Sur le marché des devises, l'euro est quasi-stable face au billet vert ( 0,05%) et se négocie contre 1,1642 dollar.

Au niveau de la macro-économie, le programme est plutôt léger ce mercredi. Les investisseurs prendront connaissance avant l'ouverture des marchés de l'état de la confiance des consommateurs français en mai.

Du côté des sociétés, Capgemini sera à surveiller. Le groupe a dévoilé un nouveau plan stratégique pour la période 2026-2028, ainsi que ses objectifs financiers.

Pluxee pourrait également bouger, le groupe a fait part du dépôt d'une requête par la Fiscalía Nacional Economica (FNE), l'autorité de la concurrence chilienne, devant le Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), visant sa filiale Pluxee Chili. Cette procédure porte sur de présumées conduites anti-conurrentielles dans le secteur des avantages aux salariés au Chili entre 2013 et 2021.

Selon Reuters, Pernod Ricard risquerait un redressement fiscal de 314 millions de dollars en Inde dans le cadre d'un litige lié à ses importations de scotch.

Soitec devrait publier ses résultats annuels de l'exercice 2025-2026 ce soir après la clôture parisienne. Le titre a flambé de près de 300% en trois mois, porté par l'engouement autour des valeurs technologiques et plus précisément des puces liées à l'IA.