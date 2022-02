Petites et moyennes valeurs : la sélection de Portzamparc pour février

(Crédits photo : Adobe Stock - )

La société d'analyses Portzamparc a publié sa deuxième sélection de l'année. Après un mois de janvier agité sur les marchés actions et un CAC 40 en territoire négatif (-2,15% sur le mois), la short list (rebaptisée « High Five ») peut se targuer d'avoir afficher une performance de 3,5% le mois dernier alors que son indice de référence, le CAC Mid & Small, accuse un recul de 3,5%.

Comme son nom l'indique, cette sélection de Portzamparc comprend cinq valeurs. Elle est équipondérée et passée en revue tous les mois. Les titres sont choisis selon une double approche : d'excellents fondamentaux et un potentiel boursier de court terme. Le flottant doit être supérieur à 10 millions d'euros.

En termes d'arbitrages, Portzamparc revoit intégralement sa copie. Exit Bastide, Derichebourg, Ekinops, Fountaine Pajot, Manitou Group. Welcome, Chargeurs, Clasquin, Eramet, Seb et SII.

Pour rappel, une sortie de la liste Portzamparc ne constitue pas une dégradation de la valeur. Son évolution boursière à court terme est simplement jugée moins attractive que celle des 5 autres valeurs.

Chargeurs : acheter avec un objectif de cours à 33 euros

"Chargeurs, le moment de charger ? », ose l'analyste de Portzamparc, manifestement amoureux de la prosonomasie. Selon le bureau d'études, les prévisions du consensus sur le chiffre d'affaires annuel sont jugées trop prudentes : 700M€ alors que Portzamparc vise 719M€. Ce consensus implique en effet un chiffre d'affaires au quatrième trimestre inférieur au chiffre d'affaires du troisième trimestre. Le groupe dirigé par Michaël Fribourg devrait en effet afficher un net rebond des métiers historiques avec un chiffre d'affaires en hausse de 22% en 2021 et de 14% en 2022. Dans ce contexte, le cours boursier est jugé attractif (7,6 VE /Ebitda 2022), ce qui représente une belle opportunité d'entrée.

Prochain événement : résultats annuels le 17 février

Clasquin : acheter avec un objectif de cours à 80 euros

Alors que le contexte sanitaire a pesé et continue de peser pour le commerce mondial, le groupe affiche une marge commerciale brute (MCB) pour le quatrième trimestre à 30,6M d'euros, soit une hausse de 48%, bénéficiant de l'envolée des taux de fret. Le groupe devrait pouvoir atteindre les 150M d'euros de marge commerciale brute en 2022. Le commissionnaire lyonnais de transports maritime et aérien dispose en outre d'un bilan extrêmement sain, sans dette à fin 2022, ce qui pourrait favoriser des opérations de croissance externe...

Prochain événement : marge commerciale brute (MCB) le 24 février

Eramet : acheter avec un objectif de cours de 125 euros

« Encore un gros potentiel ! » s'enthousiasme les analystes de Portzamparc. Le groupe bénéficie en effet d'un contexte de reprise économique qui porte les cours des matières premières. A titre d'exemples, le prix du ferromanganèse a augmenté de 79% en 2021, le nickel de 34% …Résultat, au premier semestre, le chiffre d'affaires de l'entreprise minière a augmenté de 19% et son Ebitda a explosé : +145% ! La guidance d'Ebitda a de nouveau été relevée : désormais proche du milliard contre 850M€ précédemment. En outre, et non des moindres, la valorisation est jugée « peu exigeante » avec un ratio EV/Ebitda de 3,8 en 2021 contre une moyenne à cinq ans de 4,8. A bon entendeur.

Prochain événement : résultats annuels le 23 février

SSI : acheter avec un objectif de cours de 55 euros

Le risque de déception sur le groupe est limité, estime Portzamparc. Et pour cause : six publications se sont révélées au-dessus des attentes. D'autant que la guidance annuelle de croissance annuelle communiquée par le top management est inférieure à celle estimée par le bureau d'études nantais : 15% contre 17,7% pour Portzamparc. En outre, SSI a vu son titre sous performé récemment dans un contexte où le titre este abordable (ratio valeur entreprise/Résultat opérationnel courant 11,1x mars 2022).

Prochain événement : chiffre d'affaires du troisième trimestre le 10 février

SEB : acheter avec un objectif de cours de 195 euros

Le géant français du petit électroménager ne manque pas d'atouts. Il a fait preuve d'une maîtrise de l'environnement inflationniste, d'une adaptation rapide aux mutations du marché chinois et bénéficie d'une reprise rapide du segment professionnel qui n'est d'ailleurs pas intégré dans les cours, détaille la filiale de BNP Paribas. Il bénéficie en outre d'un potentiel en matière d'acquisitions élevé. Et last but not least, la société est valorisée 11,8x l'EBIT 22. Bref, "tout est sous contrôle".

Prochain événement : résultats annuels le 25 février