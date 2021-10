Petites et moyennes valeurs : la sélection de Portzamparc fait peau neuve en octobre

(Crédits photo : Rawpixel - )

En septembre, la sélection High five de Portzamparc a navigué à contre-courant. Le portefeuille a augmenté sa valeur de 3,4% tandis que son indice de référence, le CAC Mid & Small, a reculé de 2,9%. Portzamparc dévoile sa nouvelle short list pour octobre.

Alors que le CAC Mid & Small plonge de 2,9%, la sélection nantaise de cinq petites et moyennes valeurs progresse de 3,4% en septembre. La hausse est moins prononcée qu'à l'accoutumé, ce qui semble justifier un renouveau du portefeuille.

Fidèle au poste, la sélection progresse de 97,2% depuis le début de l'année 2021, contre 12,2% pour l'indice CAC Mid & Small.

Ce mois-ci, SII et Hexaom tirent leur révérence à la suite de «prises de bénéfices» et d'une «réaction boursière décevante». Jacquet Metals souffre de «craintes sur sa croissance économique», tandis que Clasquin et Séché Environnement sortent après d'excellents résultats.

En octobre, le portefeuille accueille les valeurs Ekinops, Eramet, Lisi, Trigano et Vetoquinol.

Pour rappel, cette sélection comprend cinq valeurs. Elle est équipondérée et passée en revue tous les mois. Les titres sont choisis selon une double approche : d'excellents fondamentaux et un potentiel boursier de court terme. Le flottant doit être supérieur à 10 millions d'euros.

Ekinops : acheter avec un objectif de cours de 8,90 euros

Portzamparc remarque «un point d'entrée intéressant» sur le titre Ekinops. Le fournisseur de solutions de télécommunications bénéficie d'une «bonne traction commerciale» en Amérique du Nord et en Europe et d'un potentiel de croissance à long terme grâce à la «montée en puissance des suites logiciels» et des «synergies de ventes qu'il reste à exploiter entre Ekinops et OneAccess». Les marges sont améliorables tandis que «le risque de pénurie de composants reste mesuré à ce stade». Le bureau d'étude vise une marge brute de 55,5% et une marge brute d'exploitation (Ebitda) à 17,7%. Il envisage une remontée du cours de 25% pour un titre qui sous-performe son indice depuis le début de l'année.

Prochain évènement : publication du chiffre d'affaires du troisième trimestre le 12 octobre 2021.

Eramet : acheter avec un objectif de cours de 100 euros

L'entreprise minière profite de la reprise économique qui porte le cours des matières premières à des hauts plateaux : +45% pour le ferromanganèse en huit mois, 37% pour le silicomanganèse… Le nickel gagne 38% sur neuf mois. Le chiffre d'affaires d'Eramet augmente de 11% au premier semestre tandis que son Ebitda explose de 145%. « La guidance d'Ebitda pour le S1 2021 est relevée à 850 M€, contre 600M€ précédemment ». Portzamparc juge cette prévision «encore prudente» et table sur 953M€. La valorisation est jugée peu exigeante avec un ratio EV/Ebitda de 3,5 contre une moyenne à cinq ans de 4,8. Le PE est à 4,4 en 2021 contre une moyenne à cinq ans de 20,2.

Prochain évènement : publication du chiffre d'affaires du troisième trimestre le 25 octobre 2021.

LISI : renforcer avec un objectif de cours de 30,80 euros

Le bureau d'études nantais entend profiter de la «performance décevante du Groupe depuis la très bonne publication des résultats au premier semestre». La branche automobile, en difficulté, pourra compter sur le soutien d'un secteur aéronautique qui ne souffre «d'aucune rupture d'approvisionnement dans sa supply-chain et bénéficie d'une augmentation de la production d'Airbus A320». Celle-ci passe de 45 par mois à la fin 2021 contre 60 par mois au deuxième trimestre 2022. Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2021 est de 294 millions d'euros pour la branche Aero, en hausse de 2,4%. Le ratio EV/CA s'établit à 1,1 pour 2022 ; 6,6 pour l'EV/Ebitda et 13,2 pour la VE/Ebit. Un choix intéressant pour qui souhaite profiter de la reprise du secteur aéronautique

Prochain évènement : publication du chiffre d'affaires du troisième trimestre le 21 octobre 2021.

Trigano : acheter avec un objectif de cours de 215 euros

Trigano continue de surfer sur les velléités de voyage post-confinement. Sa fusion avec Adria lui a permis de dépasser les 20% de parts de marché en Allemagne tandis que l'américain Thor «confirme sa perte de terrain en Europe». Le fabricant français de caravane devrait afficher une croissance à deux chiffres en 2021-2022 et une marge record sur l'Ebit à 12,6%, selon Portzamparc. «Des risques existent dans la supply-chain (2K châssis à date), mais le management réaffirme sa force de négociation et sa relation avec Stellantis». La valorisation du Groupe est aussi gratifiée d'un «peu exigeante» avec un ratio EV/Ebit de 6,6 en 2021-2022, contre une moyenne à cinq ans de 10,6. Le titre bénéficie en plus d'une décote sur les pairs : -28% par rapport au ratio EV/Ebit de Knaus et -14% pour Thor.

Prochain évènement : publication des résultats annuels le 22 novembre 2021.

Vetoquinol : acheter avec un objectif de cours de 151 euros

Vetoquinol profite d'une «forte dynamique post-Covid», en particulier sur son segment des animaux de compagnie. Le marché est « très bien orienté » avec de nombreux acteurs du secteur qui relèvent leur objectif de croissance organique : Zoetis passe de 10,5 à 13,5%, Merck de 12 à 14%, Virbac de 3-5% à 14-17%... La prévision de chiffre d'affaires pour l'année 2021 est relevée de 510,7 millions à 519,5 millions d'euros. Le consensus Factset est à 509 millions d'euros. La marge sur l'Ebitda du laboratoire pharmaceutique se dirige « vers un niveau record » à 18,8%, contre 15,3% un an plus tôt. Les opérations de fusions-acquisitions et le nouveau plan stratégique pour 2022 sont les deux principaux catalyseurs. Le ratio EV/EBIT est estimé à 18,2 en 2021 et est sujet à une décote sur les pairs de l'ordre de 34%. Son PER est estimé à 25,1.

Prochain évènement : publication du chiffre d'affaires du troisième trimestre le 14 octobre 2021.