Petites et moyennes valeurs : la sélection de février de Portzamparc

Depuis le 5 janvier 2021, la shortlist de Portzamparc a sous-performé par rapport à son indice de référence, le CAC Mid&Small (-2% contre +1,5%), fortement pénalisée par le recul de Cegedim, groupe spécialisé dans la gestion des flux numériques de l'écosystème santé et BtoB. Résultat, c'est un grand ménage de printemps avant l'heure...

En février, Portzamparc revoit quasiment intégralement la composition de son portefeuille de valeurs. Bonduelle, Cegedim, Claranova et Trigano s'éclipsent au profit de Akwel, Chargeurs, Haulotte et Linedata. Seule Bastide Le Confort conserve sa place avec une performance de 2,7% en janvier contre +1,5% pour son indice de référence.

Pour rappel, cette sélection de Portzamparc comprend cinq valeurs. Elle est équipondérée et passée sous revue tous les mois. Les titres sont choisis selon une double approche : d'excellents fondamentaux et un potentiel boursier de court terme. Le flottant doit être supérieur à 10 millions d'euros. Revue de détail.

Akwel : acheter avec un objectif de cours de 25,1 euros

Parti pour confirmer une année exceptionnelle ? s'interroge Portzamparc. L'équipementier automobile bénéficie en effet des relèvements de perspectives dans le secteur (Valeo, Schaeffler, TI Fluid Systems). Les analystes de Portzamparc soulignent également que le consensus Factset s'est montré trop prudent, anticipant un chiffre d'affaires 2020 de 908,2 M€ tenant compte notamment d'un quatrième trimestre en retrait de 5,7%. Or, Akwel a publié un chiffre d'affaires stable, ce qui pousse Portzamparc à relever l'objectif de chiffre d'affaires de 2020 à 923 M€ versus 916,9 M précédemment. Enfin, malgré des résultats meilleurs que ses concurrents, le titre du groupe sous-performe «significativement depuis le début d'année» et se traite avec une décote de près de 30% sur l'EV/Ebitda 2021.

Prochain événement : chiffre d'affaires du quatrième trimestre le 11 février

Bastide Le Confort : acheter avec un objectif de cours de 59 euros

Seul rescapé de la précédente sélection. Le bureau d'études nantais met une nouvelle fois en avant la dimension «tout terrain» du groupe spécialisé dans la prestation de santé à domicile. Son positionnement multi-spécialiste lui a en effet permis de maintenir ses marges en 2019-2020 avec un retour sur capitaux investis de +15,3% à 32,8 M€ et une marge opérationnelle de 8,6% +10 points de base. D'autant que le groupe est porté par des catalyseurs à court terme, avec notamment un probable relèvement de guidance «si l'activité maintient son trend». En outre, Portzamparc souligne une nouvelle fois que la valorisation reste attractive et en deçà des multiples historiques (2020e : PER 21x, EV/Ebit 15,7x vs. moyenne 5 ans : PER 26,2x, EV/Ebit 18,9x avec un pic historique 2017 : PER 32,5x, EV/Ebit 29x).

Prochain événement : chiffre d'affaires semestriel le 12 février

Chargeurs : acheter avec un objectif de cours de 27 euros

La filiale de BNP Paribas met en avant les bons résultats 2020 du groupe et la présentation du plan stratégique 2025 qui vise un chiffre d'affaires compris entre 1 et 1,5 M€ d'ici 2025 accompagné d'un fort niveau de rentabilité des capitaux investis. Elle note cependant que le discours mesuré du management conduit à un consensus trop prudent pour 2021 (Factset vise un CA 2021 de 659 M€ impliquant un rebond de seulement 11% des activités historiques là où le bureau d'analyses vise plutôt 14,3%). Enfin, Portzamparc avance que le marché continue de valoriser Chargeurs légèrement en dessous de la moyenne historique des multiples 2017-2019 malgré une année hors norme qui permet au groupe d'afficher une croissance organique de 27,5%.

Prochain événement : résultats annuels le 18 février

Haulotte : acheter avec un objectif de cours de 7 euros

Le spécialiste des nacelles élévatrices et des chariots télescopiques évolue dans un contexte très encourageant avec une belle dynamique de début d'année affichée par la concurrence. L'anglais JCB bénéficie d'une forte demande en Europe continentale et en Amérique du Nord, et le français Manitou enregistre des prises de commandes record, détaille Portzamparc. De quoi attirer les faveurs de Portzamparc ...

Et si le bureau d'analyses s'attend à un chiffre d'affaires du quatrième trimestre de 95 M€ en baisse de 22,5% inférieur au consensus (109 M€ soit -11%), il avance des prévisions plus ambitieuses pour le CA de 2021 avec +18,4% de croissance (soit 497 M€), contre +9,5% à 475 M€, affiché par le consensus. D'autant que le groupe peut compter sur l'ouverture de sa nouvelle usine chinoise en 2022 qui lui permettra d'améliorer ses marges (-20% de coûts locaux).

Prochain événement : chiffre d'affaires du quatrième trimestre le 9 février

Linedata : acheter avec un objectif de cours 36,40 euros

L'éditeur de logiciels fait son retour dans la shortlist de Portzamparc et a tout du bon élève. Il peut se targuer d'afficher une fin d'année de qualité en ligne avec les prévisions des analystes de la filiale de BNP Paribas (CA du quatrième trimestre à 42 M€). Le groupe a également été capable de préserver sa rentabilité dans un environnement très perturbé (avec une marge égale à 25% environ pour 2020). Enfin, last but not least, l'argument spéculatif est mis en avant avec «un scénario d'OPRA toujours possible» et une valorisation attractive...

Prochain événement : chiffre d'affaires du quatrième trimestre le 9 février