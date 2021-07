Petite collecte hebdomadaire pour les fonds actions et obligataires

(NEWSManagers.com) -

La collecte hebdomadaire des fonds actions s' est tarie durant la semaine qui a suivi la réunion de la Réserve fédérale des Etats-Unis (Fed), entre le 17 et le 23 juin. Elle est tout de même restée positive, à +7 milliards de dollars (5,9 milliards d' euros), selon les données du " Flow Show" , le rapport mondial hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research. La semaine dernière, elle atteignait 40 milliards de dollars.

Sur un plan géographique, la collecte des fonds actions a été modérée sur les principales régions développés, avec +2,1 milliards sur les fonds en actions américaines, +1,3 milliard pour les japonaises, et +0,2 milliard pour l'Europe. Les fonds actions émergentes ont, eux, rendu 1,6 milliard de dollars. Pour les fonds en actions américaines, le plus grand marché actions du monde, les flux se sont concentrés sur les fonds de grandes capitalisations (+7,5 milliards de dollars) et les fonds croissance (+5,2 milliards), tandis que les fonds value ont décollecté 0,6 milliard. Parmi les fonds sectoriels, l' immobilier (+1 milliard) et les biens de consommations (+0,5 milliard) dominent le classement, tandis que les fonds tech continuent de rembourser les investisseurs, avec -1,4 milliard de dollars cette semaine. Les financières ont également souffert, avec -2,9 milliards de dollars de flux nets.

Les fonds obligataires ont également enregistré une faible collecte hebdomadaire, avec +9,9 milliards de dollars, soit la plus petite du mois. Les investisseurs ont surtout choisi des fonds d' obligations d' entreprises investment grade (+6,1 milliards). Le reste des flux s' est orienté vers les fonds d' obligations municipales (+1,8 milliard), et d' obligations d' entreprises high yield (+1,7 milliard). A noter que la semaine a également été marquée par une nouvelle décollecte importante sur les fonds monétaires, de -53,5 milliards. En l'additionnant avec les rachats enregistrés la semaine dernière, le flux négatif sur les fonds monétaires ces 14 derniers jours s' élève à -108,4 milliards de dollars, le plus haut niveau enregistré depuis juin 2018.