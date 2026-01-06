Peter Zaffino, directeur général d'AIG, prendra sa retraite en milieu d'année

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Chelsea a confirmé mardi la nomination de l'Anglais Liam Rosenior, l'entraîneur de Strasbourg au CV mince sur lequel les "Blues" ont décidé de miser, en puisant dans leur club satellite via la multipropriété. Dans la foulée d'une conférence de presse au stade de ...
Après une année 2025 marquée par un CAC 40 en hausse de 10% mais traversé par des écarts de performances historiques entre gagnants et perdants, 2026 pourrait rebattre les cartes. Alors que certaines valeurs ont flambé et d’autres décroché, trois titres retiennent ...
Nestlé a annoncé mardi le rappel de certains lots de ses principaux produits de nutrition infantile en Europe, notamment les préparations SMA, BEBA et NAN pour nourrissons et laits de suite, en raison d’une contamination potentielle par une toxine pouvant provoquer ...
Wall Street est attendue sans direction et les Bourses européennes avancent à mi-séance mardi à l'exception de Paris, les marchés marquant une pause après les hausses de la séance précédente et avant une semaine riche en données économiques. Les futures sur indices ...
