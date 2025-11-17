 Aller au contenu principal
Peter Thiel a cédé toutes ses actions Nvidia
information fournie par AOF 17/11/2025 à 14:43

(AOF) - Le fonds spéculatif Macro LLC, du célèbre investisseur, Peter Thiel, a cédé la totalité de sa participation dans Nvidia au troisième trimestre, soit 537 742 actions. Sa décision intervient à un moment où les inquiétudes grandissent quant à l'existence d'une bulle spéculative dans le domaine de l'intelligence artificielle. Nvidia publiera ses comptes du troisième trimestre, le 19 novembre. Le spécialiste des puces pour des applications d'intelligence artificielle cible en moyenne 54 milliards de dollars de ventes.

