Peter Sutherland trouve ses marques dans la saison 3 de "Night Agent"

Bien que la série "The Night Agent" en soit déjà à sa deuxième saison, Gabriel Basso affirme que les téléspectateurs ne verront pas son personnage Peter Sutherland endosser pleinement le rôle périlleux qui lui est dévolu, celui d'un agent secret confronté à des menaces de sécurité nationale en temps réel, avant la saison qui arrive sur Netflix cette semaine.

Pour les saisons 1 et 2 de la série de thrillers de Netflix, Basso a déclaré que la croissance de Peter était freinée par le fait qu'il devait demander la permission ou qu'il avait besoin d'aide parce qu'il n'avait pas reçu la formation professionnelle appropriée.

"J'ai l'impression que la saison 3 est la première où Peter est autorisé à être ce qu'il est", a déclaré Basso lors d'une interview accordée à Reuters.

La saison 3 de la série, créée par Shawn Ryan et basée sur le roman de Matthew Quirk, arrive jeudi et renvoie Peter dans des missions périlleuses alors qu'il ne sait pas à qui faire confiance.

Dans les saisons précédentes, il a été trahi par des personnes importantes dans sa vie, notamment le vice-président Ashley Redfield, joué par Christopher Shyer, et son mentor et patron, Diane Farr, jouée par Hong Chau.

La première saison est devenue la troisième série la plus regardée sur Netflix NFLX.O au cours de ses quatre premiers jours, et en l'espace d'une semaine, la série 2023 a été renouvelée pour une deuxième saison.

"Je pense que le public s'est investi dès la première saison", a déclaré Basso.

Selon Basso, l'équilibre de Ryan permet à la série Netflix d'être regardée d'une traite et la quête incessante d'honnêteté de Peter constitue un autre attrait majeur.

"Au fur et à mesure que les saisons avancent, il devient de plus en plus désespéré de vérité. Je pense qu'il en a été privé dans sa vie", a déclaré Basso, connu pour ses rôles dans le film "Super 8" en 2011 et dans celui de JD Vance dans le drame "Hillbilly Elegy" en 2020.

"Il se retrouve dans ces nouveaux endroits et à la poursuite de cela, mais je pense qu'en fin de compte, il est juste poussé par la fatigue de "Dites-moi que vous pouvez juste faire ce qu'il faut?", a ajouté l'acteur de "The Kings of Summer".