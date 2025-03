Peter Harrison intègre le conseil d’administration de Lazard

Lazard vient d’accueillir Peter Harrison, l’ancien directeur général de Schroders, au sein de son conseil d’administration. Cette nomination illustre la volonté de Lazard de renforcer et de diversifier ses activités de gestion d’actifs.

« Nous sommes ravis d’accueillir Peter au sein de notre conseil d’administration, où son expérience est particulièrement précieuse pour renforcer notre activité de gestion d’actifs », a déclaré Peter R. Orszag, directeur général et président du conseil d’administration.

Peter Harrison a plus de 35 ans d’expérience dans le domaine de la gestion d’actifs et a récemment occupé le poste de PDG de Schroders, de 2016 jusqu'à son départ à la retraite en 2024.

Il a également occupé des postes de direction chez J.P. Morgan et Deutsche Asset Management, et a été directeur général puis président de RWC Partners Limited. Peter Harrison a été l’un des membres fondateurs du groupe de travail du Trésor britannique sur la gestion d’actifs et du groupe de travail sur l’industrie des marchés financiers, et il est président de Business in the Community, l’organisation caritative du roi pour la promotion de l’entreprise responsable.