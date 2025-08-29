 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Petco Health bondit après l'augmentation de ses prévisions d'EBITDA pour 2025
information fournie par Reuters 29/08/2025 à 12:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 août - ** Les actions de Petco Health and Wellness

WOOF.O bondissent de 15,5 % en pré-commercialisation pour atteindre 3,73 $, un plus haut d'un mois, après que la société a relevé son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA) prévisionnel pour l'ensemble de l'année ** Le distributeur d'animaux de compagnie basé à San Diego, en Californie, a annoncé jeudi dernier qu'il prévoyait pour un EBITDA annuel ajusté de 385 à 395 millions de dollars, ce qui représente une hausse par rapport aux prévisions antérieures de 375 à 390 millions de dollars

** La société a maintenu ses perspectives de ventes pour 2025 et a prévu que les ventes du trimestre en cours seraient en baisse à un chiffre en glissement annuel, en supposant que les droits de douane imposés aux États-Unis par la Chine et d'autres pays n'augmentent pas pendant le reste de l'année

** Pour le T2, la société a affiché des ventes de 1,489 milliards de dollars, en baisse de ~2% par rapport à la période précédente, et un EBITDA ajusté de 113,9 millions de dollars. Les analystes avaient modélisé des ventes de 1,493 milliards de dollars et un EBITDA ajusté de 83,93 millions de dollars, selon les données de LSEG

** Sur 11 analystes couvrant WOOF, la recommandation est de 2 "achat", 8 "maintien" et 1 "vente" et le PT médian est de 4$

** Jusqu'à la clôture de jeudi, les actions ont perdu 15% depuis le début de l'année, contre 12% pour le Nasdaq .IXIC .

Valeurs associées

NASDAQ Composite
21 705,16 Pts Index Ex +0,53%
PETCO HEALTH RG-A
3,2300 USD NASDAQ +0,94%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 29/08/2025 à 12:31:52.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

Fermer

