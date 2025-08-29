Petco Health bondit après l'augmentation de ses prévisions d'EBITDA pour 2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 août - ** Les actions de Petco Health and Wellness

WOOF.O bondissent de 15,5 % en pré-commercialisation pour atteindre 3,73 $, un plus haut d'un mois, après que la société a relevé son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA) prévisionnel pour l'ensemble de l'année ** Le distributeur d'animaux de compagnie basé à San Diego, en Californie, a annoncé jeudi dernier qu'il prévoyait pour un EBITDA annuel ajusté de 385 à 395 millions de dollars, ce qui représente une hausse par rapport aux prévisions antérieures de 375 à 390 millions de dollars

** La société a maintenu ses perspectives de ventes pour 2025 et a prévu que les ventes du trimestre en cours seraient en baisse à un chiffre en glissement annuel, en supposant que les droits de douane imposés aux États-Unis par la Chine et d'autres pays n'augmentent pas pendant le reste de l'année

** Pour le T2, la société a affiché des ventes de 1,489 milliards de dollars, en baisse de ~2% par rapport à la période précédente, et un EBITDA ajusté de 113,9 millions de dollars. Les analystes avaient modélisé des ventes de 1,493 milliards de dollars et un EBITDA ajusté de 83,93 millions de dollars, selon les données de LSEG

** Sur 11 analystes couvrant WOOF, la recommandation est de 2 "achat", 8 "maintien" et 1 "vente" et le PT médian est de 4$

** Jusqu'à la clôture de jeudi, les actions ont perdu 15% depuis le début de l'année, contre 12% pour le Nasdaq .IXIC .