Perte nette semestrielle creusée pour Voltalia
information fournie par Cercle Finance 04/09/2025 à 08:17

(Zonebourse.com) - Voltalia publie une perte nette part du groupe à -39,7 millions d'euros pour le premier semestre 2025, contre -15,7 MEUR un an auparavant, du fait de cessions de projets moins importantes qu'en 2024, d'éléments non récurrents liés à l'arrêt de l'activité fourniture d'équipements et des coûts associés au plan SPRING.

L'EBITDA du groupe d'énergies renouvelables s'est tassé de 4% à 78,3 MEUR (+3% à taux de change constants), malgré un chiffre d'affaires en croissance de 8% à 257 MEUR, porté par un bond de 50% des services pour clients tiers qui a compensé le recul ponctuel des ventes d'énergie.

Les ventes d'énergie ont pourtant bénéficié du plein effet des centrales mises en service en 2024, atténuant en partie l'effet prix résultant de la fin de contrats court-terme conclus à des prix élevés (effets de première production), ainsi qu'un taux de change EUR/BRL moins favorable.

Voltalia confirme ses objectifs 2025 de production et de capacité, et table sur un EBITDA entre 200 et 220 MEUR (comparé à 215 MEUR en 2024), 'toujours impacté par l'écrêtement de la production imposé par l'opérateur du réseau brésilien et le taux de change EUR/BRL'.

VOLTALIA
6,2000 EUR Euronext Paris -5,49%
