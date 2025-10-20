 Aller au contenu principal
Perte nette annuelle stable pour Ramsay-Générale de Santé
information fournie par Zonebourse 20/10/2025 à 07:08

Ramsay-Générale de Santé publie une perte nette part du groupe stable à 54 millions d'euros pour son exercice 2024-25, l'augmentation des charges d'amortissement des contrats de location et du coût de la dette étant compensée par la hausse d'EBITDA.

L'EBITDA du groupe d'hospitalisation privée a augmenté de 1,7% à 621 MEUR, malgré la baisse de 53 MEUR des subventions et autres financements publics en France et une inflation sectorielle toujours sous-financée par les gouvernements.

Son chiffre d'affaires a augmenté de 4,7% à 5,2 MdsEUR, soutenu par la hausse du volume d'activité et l'acquisition en juin 2024 des centres de soins primaires Cosem. A périmètre constant, la croissance des revenus s'est établie à 2,7%.

En ligne avec la position de ces dernières années, le conseil d'administration a décidé à l'unanimité de ne pas proposer à la prochaine assemblée générale des actionnaires une distribution de dividendes au titre de l'exercice se terminant fin juin 2025.

Valeurs associées

RAMSAY GENERALE
9,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
