Personalis progresse grâce à un test sanguin qui détecte le cancer du poumon des mois avant l'imagerie
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 15:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 octobre - ** Les actions de la société américaine de diagnostic du cancer Personalis PSNL.O progressent de 3,7 % à 8,53 $

** La société affirme que les nouveaux résultats d'un essai majeur d'AstraZeneca AZN.L sur le cancer du poumon montrent que son test sanguin peut aider à suivre la réponse des patients au traitement

** L'essai a porté sur des patients atteints d'un cancer du poumon avancé qui ont reçu une chimioradiation suivie de l'osimertinib, le médicament d'AstraZeneca - PSNL

** Le test de PSNL, appelé NeXT Personal, recherche de minuscules traces d'ADN cancéreux dans le sang

** PSNL affirme que son test a repéré les signes de réapparition du cancer environ 5 mois avant les méthodes d'imagerie standard

** Le test a montré que la plupart des patients qui présentaient des signes d'ADN cancéreux après le traitement initial ont vu ces signes disparaître après avoir pris l'osimertinib d'AZN

** "Cette étude montre que notre test peut suivre de près la réaction des patients au traitement", déclare Richard Chen, directeur médical de PSNL

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a progressé de 48 % depuis le début de l'année

