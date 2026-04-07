Pershing Square veut racheter Universal Music pour environ €55 mds

Pershing Square PSHP.L , le fonds de Bill Ackman, a annoncé mardi avoir proposé de racheter Universal Music Group (UMG) UMG.AS dans le cadre d'une opération en numéraire et en actions d'une valeur d'environ 55,75 milliards d'euros.

L'estimation du montant de l'opération est basée sur les calculs de Reuters.

Pershing Square a déclaré que son offre valorisait le leader mondial du divertissement musical à environ 30,4 euros par action.

(Rédigé par Gnaneshwar Rajan à Bangalore, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)