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Pershing Square propose de racheter Universal Music Group (UMG) pour 55,8 milliards d'euros
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 08:29

Pershing Square, le fonds de Bill Ackman, a l'intention de racheter Universal Music Group dans le cadre d'une offre en numéraire et en actions qui représenterait 30,40 EUR par titre de l'ancienne filiale de Vivendi, soit une prime de 78% sur sa valorisation actuelle (17,10 EUR). Selon nos calculs, l'opération se chiffrerait à 55,75 milliards d'euros, sur la base de 1,833 milliard d'actions en circulation.

Pershing Square a soumis une offre non contraignante visant à acquérir l'intégralité du capital d'Universal Music Group (UMG) via une opération de fusion avec son véhicule Pershing Square SPARC Holdings. L'opération valorise le groupe musical à environ 30,40 euros par action, soit une prime de 78% sur le dernier cours coté. L'action UMG avait touché un record à 29,49 EUR en mai 2024. Les actionnaires recevraient un total de 9,4 milliards d'euros en numéraire (5,05 EUR par action) ainsi que 0,77 action de la nouvelle entité issue de la fusion, baptisée "New UMG", qui serait cotée au New York Stock Exchange et incorporée au Nevada.

Le projet prévoit également l'annulation de 17% des actions en circulation, tout en maintenant une structure financière compatible avec une notation en catégorie d'investissement. La nouvelle entité adopterait les normes comptables américaines (US GAAP) et viserait une inclusion dans les grands indices, notamment le S&P 500. Pershing Square s'engage à sécuriser l'intégralité du financement en fonds propres et en dette dès la signature. Le fonds activiste met en avant un plan de création de valeur destiné à corriger plusieurs facteurs pesant sur la valorisation du groupe, dont l'incertitude autour de la participation de Bolloré, le report de la cotation américaine, une allocation du capital jugée inefficiente et une communication financière perfectible.

Bill Ackman, patron de Pershing Square, estime que les difficultés boursières d'UMG ne reflètent pas la solidité de ses fondamentaux opérationnels ni la qualité de son portefeuille d'artistes. Il pointe également une sous-valorisation d'actifs stratégiques, notamment la participation de 2,7 milliards d'euros dans Spotify. Le fonds doit présenter plus en détail son projet lors d'un webcast investisseurs, alors que l'opération, encore au stade préliminaire, pourrait être finalisée d'ici la fin de l'année si elle reçoit l'aval du conseil d'administration d'UMG.

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