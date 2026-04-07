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Pershing Square propose de fusionner Universal Music avec une société d'acquisition pour 64 milliards de dollars
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 10:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'opération intervient alors qu'UMG a reporté le mois dernier son projet de cotation en bourse aux États-Unis

* Les actions d'UMG et de Bollore bondissent à l'annonce du projet d'accord

* La proposition valorise UMG avec une prime de 78 % par rapport au dernier cours de clôture

* La nouvelle entité serait cotée à New York

(L'auteur fournit des détails supplémentaires, les actions évoluent au paragraphe 4)

La société Pershing Square PSHP.L de Bill Ackman a proposé mardi de fusionner son véhicule d'acquisition avec Universal Music Group UMG.AS , avec un projet de cotation aux Etats-Unis, dans le but de relancer la valeur du plus grand label de musique au monde.

L'offre en numéraire et en actions de Pershing Square valorise Universal Music à environ 30,40 euros par action, ce qui représente une prime de 78 % par rapport au dernier cours de clôture de 17,10 euros et valorise l'opération à 55,75 milliards d'euros (64,31 milliards de dollars), d'après les calculs de Reuters.

Universal Music Group - la société à l'origine d'artistes tels que Taylor Swift, Billie Eilish et Drake - n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les actions de la société de divertissement cotée à Amsterdam ont bondi d'environ 13 % au début de la journée de mardi, tandis que celles de l'actionnaire principal, le groupe Bollore BOLL.PA , ont progressé de 6 %.

PERSHING ESPÈRE QUE LA COTATION À NEW YORK STIMULERA LES ACTIONS D'UMG

La décision de Pershing intervient après qu'UMG a reporté le mois dernier son projet de cotation aux États-Unis, revenant sur un accord conclu avec Pershing , qui avait exercé son droit de demander une offre aux États-Unis et avait fait valoir qu'une cotation à New York stimulerait le cours et la liquidité de l'action d'UMG.

Dans une lettre adressée aux administrateurs d'UMG, Ackman a déclaré que la direction de l'entreprise avait fait un "excellent" travail de gestion et d'exécution stratégique, mais que le cours de l'action avait stagné depuis son introduction en bourse en 2021.

Il a notamment mis en cause l'incertitude liée à la participation de 18 % détenue par le groupe Bollore, le retard de la cotation prévue aux États-Unis et la sous-utilisation de son bilan.

Selon la proposition non contraignante de mardi, SPARC Holdings , qui appartient à Pershing, fusionnerait avec UMG et la nouvelle entité, qui s'appellerait Nevada Corporation, serait cotée à la Bourse de New York.

L'agent artistique et ancien président de la Walt Disney Company, Michael Ovitz, rejoindrait le conseil d'administration d'UMG en tant que président, a déclaré Pershing Square.

Selon Pershing Square, les actionnaires d'UMG recevraient au total 9,4 milliards d'euros en espèces et 0,77 action de Nevada pour chaque action détenue dans UMG.

La partie en numéraire de la nouvelle transaction proposée serait financée par Pershing à partir des détenteurs de droits de SPARC, de la dette et du produit net de la participation de la société dans Spotify SPOT.N , a précisé la société.

Le groupe Bollore n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Un porte-parole de Vivendi VIV.PA , deuxième actionnaire d'UMG, n'a pas commenté la proposition.

Tencent Holdings 0700.HK , troisième actionnaire d'UMG, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La transaction devrait être finalisée d'ici la fin de l'année, a déclaré Pershing Square. Selon les données du LSEG, Pershing Square détient une participation de 4,7 %, ce qui en fait le quatrième actionnaire d'UMG.

(1 dollar = 0,8674 euros)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BOLLORE SE
5,1300 EUR Euronext Paris +6,26%
PERSH SQUA HLD
4 102,000 GBX LSE +0,34%
PERSH SQUA HLD
54,425 USD LSE +1,16%
SPOTIFY TECH
484,170 USD NYSE -0,97%
TENCENT HLDG
54,380 EUR Tradegate +1,06%
UNIVERSAL MUSIC GROUP
19,0000 EUR Euronext Amsterdam +11,08%
VIVENDI
2,0360 EUR Euronext Paris +11,29%
WALT DISNEY
96,270 USD NYSE -0,38%
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3 commentaires

  • 11:04

    Et l'offre pourrait (devrait) être revue à l a hausse.

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