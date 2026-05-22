Plainte du maire d'Arras après une vidéo se moquant d'une conseillère municipale porteuse de trisomie 21

Éléonore Laloux chez elle à Arras dans le Pas-de-Calais, le13 février 2020 ( AFP / DENIS CHARLET )

Le maire d'Arras (Pas-de-Calais) et l'une de ses conseillères municipales ont tous deux déposé plainte vendredi après la diffusion par un influenceur d'une vidéo dans laquelle il se moque de cette élue porteuse de trisomie 21, a appris l'AFP.

Le maire Frédéric Leturque (divers centre) a porté plainte contre X pour injure publique envers un élu, a précisé à l'AFP une porte-parole de la ville d'Arras.

Une plainte a été déposée séparément par Éléonore Laloux, la conseillère municipale ciblée par les moqueries, a déclaré son père Emmanuel Laloux à l'AFP.

M. Leturque a également adressé une lettre au président de la République Emmanuel Macron, l'appelant à condamner fermement les propos visant Mme Laloux. Il compte aussi saisir rapidement l'Arcom "pour faire cesser ces dérives intolérables".

Le maire d'Arras avait dénoncé dès jeudi sur X des moqueries en ligne "inacceptables", qui "nourrissent une banalisation dangereuse de la haine et des discriminations".

Dans une vidéo diffusée en direct le 10 avril sur YouTube, désormais indisponible mais dont des extraits que l'AFP a pu consulter circulent toujours en ligne, un influenceur qualifie à plusieurs reprises Mme Laloux de "mongolienne" et se moque notamment de sa façon de parler.

"Moi, je n'ai pas envie d'un mongolien dans ma ville. Moi, s'il y a un mongolien maire de ma ville, je me barre", assure-t-il dans cette vidéo publiée sur son compte totalisant plus de 47.000 abonnés.

La famille d’Éléonore Laloux, conseillère municipale depuis 2020 à Arras, a été alertée par des proches, a expliqué son père Emmanuel Laloux à l'AFP.

Sa fille n'a pas vu la vidéo mais a été informée de son contenu, qui l'a "choquée", même si "malheureusement ce n'est pas la première fois" qu'elle subit des moqueries, a-t-il confié.

"Éléonore est très bien soutenue" par l'équipe municipale et ses amis, a-t-il ajouté. Elle devrait également rencontrer le préfet du Pas-de-Calais la semaine prochaine.

La président des Hauts-de-France Xavier Bertrand (LR) a aussi dénoncé vendredi sur X la "lâcheté" de ceux qui tournent "le handicap en dérision pour faire de l'audience".