Pershing Square propose de fusionner UMG avec sa holding pour environ €55 mds

(Au §6, bien lire que l'entité sera basée au Nevada et non pas qu'elle sera renommée "Nevada Corporation")

Pershing Square PSHP.L , le fonds de Bill Ackman, a proposé mardi de fusionner sa société d'acquisition, SPARC Holdings, avec Universal Music Group (UMG)

UMG.AS , en vue de créer une nouvelle entité qui serait ensuite cotée à la Bourse de New York.

La proposition en numéraire et en actions de Pershing Square valorise le groupe de divertissement musical à environ 30,4 euros par action, soit une prime de 78% par rapport au dernier cours de clôture, pour un total d'environ 55,75 milliards d'euros, selon les calculs de Reuters.

A Amsterdam, vers 07h35 GMT, l'action UMG était en hausse de 10,2% à 18,84 euros, après avoir bondi de 20% à l'ouverture, entraînant dans son sillage les titres Vivendi VIV.PA (+8%) et Bolloré BOLL.PA (+5,5%), qui bénéficient de leurs participations respectives dans la maison de disques de Taylor Swift, Billie Eilish et Drake.

UMG n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande commentaire.

L'opération intervient alors qu'UMG a reporté le mois dernier un projet de cotation à New York, revenant ainsi sur un accord conclu avec Pershing, qui avait exercé son droit de demander une introduction en Bourse aux États-Unis, faisant valoir qu'elle stimulerait l'action.

Selon la proposition non contraignante présentée mardi, SPARC Holdings, détenue par Pershing, fusionnerait avec UMG pour créer une nouvelle entité basée au Nevada et cotée à la Bourse de New York.

Les actionnaires d'UMG recevraient un total de 9,4 milliards d'euros en espèces et 0,77 action de Nevada pour chaque action UMG détenue, précise Pershing Square.

La partie en numéraire serait financée par Pershing grâce aux détenteurs de droits de SPARC, par la dette et par le bénéfice de sa participation dans Spotify SPOT.N , a précisé le fonds d'investissement, qui prévoit de finaliser la transaction d'ici la fin de l'année.

Tencent Holdings 0700.HK , troisième actionnaire d'UMG, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Un porte-parole de Vivendi VIV.PA , deuxième actionnaire d'UMG, n'a pas commenté la proposition de Pershing Square.

(Rédigé par Gnaneshwar Rajan à Bangalore et Mateusz Rabiega à Gdansk; avec la contribution de Che Pa à Pékin, Inti Landauro à Paris et Jerome Terroy à Gdansk; Mara Vîlcu et Augustin Turpin pour la version française)