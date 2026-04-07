Pershing Square, la société de Bill Ackman, propose une fusion de 64 milliards de dollars avec Universal Music Group

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'opération intervient alors qu'UMG a reporté le mois dernier son projet de cotation en bourse aux États-Unis

* Les actions d'UMG et de Bollore bondissent à l'annonce du projet d'accord

* La proposition valorise UMG avec une prime de 78 % par rapport au dernier cours de clôture

* La nouvelle entité serait cotée à New York

(Ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 5 et 11, de détails sur le cours de l'action au paragraphe 7 et de détails sur l'opération au paragraphe 14) par Mateusz Rabiega

Le fonds d'investissement Pershing Square

PSHP.L de Bill Ackman a proposé mardi de fusionner Universal Music Group UMG.AS avec son fonds d'investissement dans le cadre d'un plan visant à relancer la valeur de la plus grande maison de disques au monde grâce à une cotation aux États-Unis.

L'offre en numéraire et en actions de Pershing Square valorise Universal Music à environ 30,40 euros par action, soit une prime de 78% par rapport au dernier cours de clôture de 17,10 euros, ce qui valorise l'opération à 55,75 milliards d'euros (64,31 milliards de dollars), d'après les calculs de Reuters.

Universal Music Group - la société à l'origine de superstars internationales telles que Taylor Swift, Billie Eilish et Drake - a refusé de répondre à une demande de commentaire de Reuters sur l'opération envisagée.

Les actions de la société de divertissement cotée à Amsterdam étaient en hausse de 12% mardi, tandis que l'actionnaire principal Bollore Group BOLL.PA a grimpé de 7%.

"L'offre n'est pas contraignante et pourrait bien échouer, mais nous pensons qu'elle a au moins le mérite de soulever des questions valables et de plaider en faveur de changements radicaux", ont déclaré les analystes d'ING, ajoutant qu'ils s'attendaient à ce que les investisseurs examinent attentivement la proposition.

PERSHING ESPÈRE QUE LA COTATION À NEW YORK STIMULERA LES ACTIONS DE L'UMG

La décision de Pershing intervient après qu'UMG a reporté le mois dernier son projet d'introduction en bourse aux États-Unis, revenant sur l'accord conclu avec Pershing , qui avait exercé son droit de demander une introduction en bourse aux États-Unis et avait fait valoir qu'une introduction en bourse à New York stimulerait le cours et la liquidité des actions d'UMG.

À l'instar des autres grandes maisons de disques Sony

6758.T et Warner Music WMG.O , UMG s'efforce de rester compétitive dans le paysage musical dominé par l'IA.

Ses actions ont perdu près d'un tiers de leur valeur depuis leur cotation en 2021 et se négocient actuellement à un multiple à long terme de 21,8 fois les bénéfices, contre 40 fois pour Spotify SPOT.N , selon les données du LSEG.

Dans une lettre adressée aux administrateurs d'UMG, Ackman a déclaré que la direction avait fait un "excellent" travail de gestion d'une entreprise solide et d'exécution stratégique. Mais il a attribué la faiblesse du cours de l'action à l'incertitude concernant la participation de 18 % détenue par le groupe Bollore, au retard de la cotation prévue aux États-Unis et à la sous-utilisation de son bilan, entre autres choses.

Selon la proposition de mardi, SPARC Holdings , qui appartient à Pershing, fusionnerait avec UMG et la nouvelle entité deviendrait une société du Nevada cotée à la Bourse de New York.

L'ACCORD PRÉVOIT L'ARRIVÉE DE MICHAEL OVITZ À LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Michael Ovitz, agent artistique et ancien président de la Walt Disney Company, rejoindrait le conseil d'administration en tant que président et deux représentants de Pershing y siégeraient également, selon la lettre d'Ackman.

L'accord pourrait inciter la direction d'UMG à partir, selon les analystes d'ING, étant donné qu'elle souhaitait avoir les coudées franches pour se développer sur les marchés émergents par le biais d'opérations de fusion et d'acquisition visant un milliard d'euros par an au cours des prochaines années.

"Cela semble être une réfutation assez directe de cette stratégie", ont-ils déclaré.

Pershing Square a déclaré que, dans le cadre de l'opération, les actionnaires d'UMG recevraient un total de 9,4 milliards d'euros en espèces et 0,77 action de la nouvelle société pour chaque action détenue dans UMG.

La partie en numéraire de la nouvelle transaction proposée serait financée par Pershing à partir des détenteurs de droits de SPARC, de la dette et du produit net de la participation de la société dans Spotify, a déclaré Pershing Square.

La transaction serait soumise à l'approbation des conseils d'administration d'UMG et de SPARC, à un vote favorable des deux tiers des actionnaires d'UMG présents à l'assemblée et aux autorisations réglementaires requises.

Le groupe Bollore n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Vivendi VIV.PA , qui est le deuxième actionnaire d'UMG, a refusé de commenter la proposition.

Tencent Holdings 0700.HK , troisième actionnaire d'UMG, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La transaction devrait être finalisée d'ici la fin de l'année, a déclaré Pershing Square. Selon les données du LSEG, Pershing Square détient actuellement une participation de 4,7 %, ce qui en fait le quatrième actionnaire d'UMG.

(1 dollar = 0,8674 euro)