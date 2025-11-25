Pershing Square, la société d'Ackman, vise une introduction en bourse de 5 milliards de dollars pour son fonds à capital fixe

Le fonds à capital fixe pourrait lever 5 milliards de dollars d'actifs

La cotation devrait avoir lieu en même temps que l'introduction en bourse de la société de fonds spéculatifs

Ackman a obtenu des rendements élevés et est connu pour ses réflexions sur X

Le gestionnaire de fonds spéculatifs Bill Ackman cherche à lever 5 milliards de dollars pour un nouveau fonds à capital fixe coté aux États-Unis, qui sera lancé en même temps qu'il prévoit de coter en bourse sa société de fonds spéculatifs, Pershing Square Capital Management, selon deux personnes familières avec le sujet.

L'investisseur milliardaire, qui a consolidé sa réputation d'investisseur activiste en poussant des entreprises telles que Chipotle Mexican Grill CMG.N ou le chemin de fer Canadien Pacifique qui s'appelle désormais Canadien Pacifique Kansas City

CP.TO ,lance son premier nouveau fonds depuis des années et prévoit de laisser les investisseurs détenir une partie de son fonds spéculatif à succès.

Le fonds à capital fixe, dont l'introduction en bourse a été préparée l'année dernière, devrait imiter le fonds spéculatif existant d'Ackman, tout en offrant des frais moins élevés et un accès plus rapide au capital. Cela le rendrait attrayant pour un large groupe d'investisseurs, y compris les fonds de pension, les fonds de dotation et les investisseurs individuels qui sont normalement exclus des fonds spéculatifs.

Les sources ont indiqué que l'introduction en bourse du fonds à capital fixe aurait lieu en même temps que l'introduction en bourse de Pershing Square Capital Management, etque les deux pourraient avoir lieu au début de l'année 2026.

Les investisseurs dans le nouveau fonds recevraient également des actions gratuites de Pershing Square en guise d'encouragement, ont déclaré les personnes qui ne sont pas autorisées à discuter des plans privés.

Ces personnes ont averti que les projets étaient encore en cours de discussion et qu'ils pourraient être modifiés en fonction des conditions du marché.

Un porte-parole de Pershing Square s'est refusé à tout commentaire.

Ackman a jeté les bases du fonds à capital fixe au début de 2024, mais a abandonné le lancement de Pershing Square USA en juillet 2024, quelques jours avant qu'il ne commence à être négocié à la Bourse de New York.

Il a réduit les plans d'introduction en bourse à plusieurs reprises après que des personnes familières avec le sujet aient initialement suggéré que le fonds pourrait lever jusqu'à 25 milliards de dollars d'actifs, ce qui en ferait l'une des plus grandes introductions en bourse depuis des années.

Cette année, Pershing Square a acheté près de la moitié de la société immobilière Howard Hughes.

Pershing Square gère aujourd'hui quelque 21 milliards de dollars d'actifs, dont la majeure partie est investie dans Pershing Square Holdings, le fonds à capital fixe coté à Londres. Ce fonds a enregistré un rendement de 17,2 % depuis janvier et des rendements à deux chiffres en 2024 et 2023.

Ces dernières années, Ackman est devenu presque aussi célèbre pour ses réflexions sur la plateforme de médias sociaux X que pour ses prouesses en matière d'investissement, selon des analystes du secteur et des investisseurs. Sur X, le gestionnaire de fonds compte quelque 1,8 million d'adeptes et s'exprime souvent sur des sujets tels que les courses politiques, l'enseignement supérieur, les dangers des aliments sucrés et, plus récemment, les conseils en matière de relations amoureuses.