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Pershing Square, la société d'Ackman, propose d'acheter Universal Music pour près de 65 milliards de dollars
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 08:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

La société Pershing Square PSHP.L de Bill Ackman a déclaré mardi qu'elle proposait d'acheter Universal Music Group UMG.AS dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions d'une valeur d'environ 55,75 milliards d'euros (64,31 milliards de dollars).

La valeur de l'opération est basée sur les calculs de Reuters.

Pershing Square a déclaré que son offre estimait Universal Music à environ 30,4 euros par action.

Les actions d'Universal Music ont clôturé à 17,1 euros.

(1 dollar = 0,8674 euro)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

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4 080,000 GBX LSE -0,20%
PERSH SQUA HLD
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UNIVERSAL MUSIC GROUP
17,1050 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
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