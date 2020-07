Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Perquisitions chez Wirecard en Allemagne et en Autriche Reuters • 01/07/2020 à 11:41









FRANCFORT, 1er juillet (Reuters) - Des perquisitions sont en cours au siège de Wirecard WDIG.DE et dans quatre sites du groupe en Allemagne et en Autriche, a annoncé mercredi le parquet de Munich. Le parquet soupçonne les dirigeants du groupe allemand de paiements électroniques de fraude, de manipulation de marché et de falsification de comptes. Alexander von Knoop, le directeur financier, Susanne Steidl, la directrice chargée de la stratégie des produits, Markus Braun, l'ancien président du directoire et Jan Marsalek, l'ancien directeur général adjoint, figurent parmi les suspects, a précisé une porte-parole du parquet. Aucun des suspects n'a pu être contacté dans l'immédiat. Wirecard, au coeur d'un scandale pour irrégularités comptables, a déposé la semaine dernière le bilan après la découverte d'un trou de 1,9 milliard d'euros dans ses comptes, qui laisse ses créanciers face à une dette de 3,5 milliards d'euros. Le scandale Wirecard a conduit à la démission de Markus Braun, soupçonné par la justice allemande d'avoir gonflé le bilan du groupe afin de le rendre plus attractif aux yeux des investisseurs et des clients. Il a depuis été remis en liberté conditionnelle contre une caution de cinq millions d'euros. Jan Marsalek, qui fait également l'objet de soupçons, a quitté la semaine dernière les Philippines, où se joue une partie du scandale, pour se rendre en Chine, selon le ministère philippin de la Justice. Un tribunal de Munich a désigné lundi Michael Jaffe comme administrateur de Wirecard. L'opposition allemande réclame une enquête parlementaire sur l'effondrement de Wirecard et la Commission européenne a annoncé la semaine dernière son intention de saisir l'autorité européenne de supervision des marchés financiers pour vérifier d'éventuels manquements de la BaFin, le régulateur financier allemand, sur ce dossier. (John O'Donnell; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

