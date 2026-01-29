Perplexity signe un accord de 750 millions de dollars avec Microsoft, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec les détails du rapport de Bloomberg, contexte à partir du paragraphe 2)

La startup d'IA Perplexity a signé un accord de 750 millions de dollars avec Microsoft MSFT.O pour utiliser son service de cloud Azure, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes familières avec le sujet.

L'accord de trois ans permettra à Perplexity, soutenu par Nvidia NVDA.O , d'exécuter une gamme de modèles d'IA par le biais du programme Foundry de Microsoft, y compris les systèmes d'OpenAI, Anthropic et xAI, selon le rapport .

Perplexity et Microsoft n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Un porte-parole de Perplexity a confirmé à Bloomberg que l'entreprise s'associait à Microsoft "pour accéder aux modèles d'avant-garde de X, OpenAI et Anthropic".

Le porte-parole a déclaré à Bloomberg que Perplexity n'avait pas transféré ses dépenses d'Amazon Web Services, le principal fournisseur de cloud de la startup, dans le cadre de l'accord avec Microsoft.

Amazon AMZN.O a poursuivi Perplexity l'année dernière à propos de la fonction d'achat "agentique" de la startup, qui utilise l'automatisation pour passer des commandes pour les utilisateurs, en affirmant qu'elle accédait secrètement aux comptes des clients d'Amazon et déguisait l'activité automatisée en navigation humaine.