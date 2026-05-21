Perpetua Resources obtient un prêt de 2,9 milliards de dollars pour une mine d'antimoine et d'or dans l'Idaho

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La société minière spécialisée dans l'antimoine et l'or Perpetua Resources PPTA.O a annoncé jeudi que le conseil d'administration de l'Export-Import Bank des États-Unis avait approuvé un prêt de 2,9 milliards de dollars destiné à soutenir le développement de son projet aurifère Stibnite, dans l'Idaho.

Le financement de l'EXIM, dans le cadre de l'initiative "Make More in America", combiné aux liquidités existantes de la société, devrait permettre de financer intégralement la construction directe du projet sur la base des estimations actuelles des coûts d'investissement.

Soutenue par le Pentagone, cette mine, qui serait le premier projet d'exploitation d'antimoine du pays, dispose de réserves estimées à 148 millions de livres de ce métal utilisé dans la fabrication de balles et de chars, ainsi que dans les alliages destinés aux batteries de véhicules électriques.

Perpetua a reçu l'autorisation des États-Unis pour commencer la construction du projet Stibnite l'année dernière après que la Chine, premier producteur et transformateur mondial d'antimoine, a bloqué les exportations de ce minerai stratégique vers les États-Unis.

L'administration du président américain Donald Trump a intensifié ses efforts pour stimuler la production nationale de minéraux critiques et augmenter le financement public afin de contrebalancer le contrôle quasi total de la Chine sur ce secteur.

La mine de Perpetua fournira plus de 35 % des besoins annuels en antimoine des États-Unis dès son ouverture en 2028 et produira 450 000 onces d'or chaque année.

La société prévoit que le prêt EXIM sera disponible au second semestre 2026.