Perpetua Resources bénéficie d'un investissement d'Agnico Eagle et de J.P. Morgan

27 octobre - ** Les actions de la société minière Perpetua Resources PPTA.O augmentent de 4,3 % à 25,22 $ avant le marché

** PPTA conclut une entente visant à recueillir 255 millions de dollars en investissements en actions auprès d'Agnico Eagle Mines AEM.TO et de J.P. Morgan

** AEM investira 180 millions de dollars en actions ordinaires et obtiendra des bons de souscription pour acheter jusqu'à 2 861 229 actions à des primes de 35 %, 50 % et 65 % au cours des trois prochaines années

** AEM accepte d'acheter 7,7 millions d'actions ordinaires de la société, ce qui représente une participation de 6,5 %

** Dans le cadre de l'investissement, Agnico Eagle et Perpetua prévoient de former un comité consultatif technique et d'exploration conjoint

** J.P. Morgan investira 75 millions de dollars en actions ordinaires et recevra des bons de souscription pour acheter jusqu'à 1 192 179 actions à des prix majorés de 35 %, 50 % et 65 % au cours des trois prochaines années

** PPTA prévoit d'utiliser les fonds pour le développement du projet aurifère Stibnite dans l'Idaho

** Jusqu'à la dernière clôture, PPTA a progressé de 118,3 % depuis le début de l'année