Perpetua progresse alors que le conseil d'administration de l'US EXIM soumet le projet de prêt à l'avis du Congrès

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31 mars - ** Les actions de la société minière Perpetua Resources PPTA.O augmentent de 5,2 % pour atteindre 26,63 dollars

** La société indique que le conseil d'administration de la U.S. Export-Import Bank a accepté d'aviser le Congrès américain d'un projet de prêt de 2,7 milliards de dollars pour le développement de son projet aurifère Stibnite dans l'Idaho

** La PPTA ajoute que cette décision déclenche une période de notification de 25 jours au Congrès et constitue la dernière étape formelle avant que le conseil d'administration de l'U.S. EXIM ne vote l'approbation finale

** La PPTA prévoit un vote final sur le prêt par le conseil d'administration de l'U.S. EXIM peu de temps après la fin de la période de notification

** Si le prêt proposé est approuvé, la PPTA disposera de suffisamment de capitaux pour financer le coût d'investissement estimé à 2,576 milliards de dollars pour la construction du projet

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de 10,6 % depuis le début de l'année