Perpetua est en pourparlers avec Glencore et d'autres entreprises pour le traitement de l'antimoine aux États-Unis ; les actions montent en flèche
information fournie par Reuters 26/09/2025 à 16:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

26 septembre - ** Les actions de la société minière Perpetua Resources PPTA.O ont atteint leur plus haut niveau en 12 ans à 22,62 $; dernière hausse de 10,8 %

** Elle affirme être en pourparlers avec Glencore

GLEN.L , Trafigura TRAFG.UL , Clarios et Sunshine Silver au sujet d'un partenariat visant à raffiner l'antimoine aux États-Unis.

** La PPTA prévoit de demander des propositions dans les semaines à venir, la décision étant attendue d'ici la fin de l'année

** La construction de sa mine d'antimoine et d'or devrait commencer dans l'Idaho; la mine sera le plus grand fournisseur d'antimoine des États-Unis

** La PPTA déclare qu'elle "recherche des accords de traitement qui maximisent la valeur pour les actionnaires tout en garantissant une chaîne d'approvisionnement en antimoine pour les consommateurs américains"

** L'entreprise prévoit uniquement d'extraire l'antimoine, mais pas de le raffiner, ce qui l'incite à conclure des partenariats de traitement

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de 96 % depuis le début de l'année

