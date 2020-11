Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pérou-Le président Manuel Merino démissionne, deux morts dans des manifestations Reuters • 15/11/2020 à 18:51









(Actualisé avec démission du président et nouveau bilan) LIMA, 15 novembre (Reuters) - Le président par intérim du Pérou, Manuel Merino, a démissionné dimanche, moins d'une semaine après avoir pris ses fonctions, après des manifestations hostiles qui ont provoqué la mort de deux personnes et fait des dizaines de blessés au cours d'une des plus graves crises politiques que le pays ait connue depuis une vingtaine d'années. Manuel Merino avait pris mardi la présidence par interim après la destitution du président Martin Vizcarra en raison d'accusations de corruption qu'il nie. Mais une partie de la population a rejeté sa destitution et des milliers de péruviens étaient descendus dans la rue samedi pour manifester contre Manuel Merino. Les manifestants ont occupé des places du centre de Lima dans l'après-midi. Les manifestations ont commencé paisiblement mais sont devenues plus intenses en début de soirée. Certains manifestants ont jeté des pierres et tiré des mortiers d'artifices en direction des forces de police qui ont fait usage de gaz lacrymogènes. Deux jeunes manifestants ont été tués dans des affrontements, selon le Bureau du Ombudsman à Lima. Le programme de santé public EsSalud a confirmé dans un communiqué que deux jeunes hommes étaient décédés de blessures par balle. Selon le coordinateur national des droits de l'Homme, 102 personnes ont été blessées et au moins 41 sont portées disparues. Le ministère de la Santé a déclaré séparément que 63 personnes ont été hospitalisées après avoir été blessées ou avoir inhalé des gaz lacrymogènes. Au moins neuf ont été blessées par balle, selon les responsables. Après les violences, 11 des 18 ministres du cabinet présidentiel, qui avaient prêté serment jeudi, ont annoncé leur démission. (Marco Aquino et Dave Sherwood; version française Camille Raynaud et Blandine Hénault)

